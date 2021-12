La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 107,30 en promedio, con lo que a lo largo de la actual semana acumuló un incremento de 68 centavos, equivalente a una suba de 0,64% respecto al viernes pasado.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede 2,1%, a $ 207,05, mientras que el MEP aumenta 0,4%, a $ 196,81, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció sin cambios, a $196 por unidad, con lo que en los últimos cinco días cedió $5 (-2,48%).



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de un centavo respecto a su último cierre, en $ 101,50, mientras que en la semana avanzó 39 centavos (0,33%).



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, registró un promedio de $ 139,49 por unidad; y con el anticipo del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 177,04.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 25 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 893 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 37 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 218 millones.