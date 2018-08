Pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, quien afirmó hoy que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de "todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo", el dólar sigue en alza: avanza 8 centavos este miércoles al récord de $ 32,15 y anota su séptima suba al hilo en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



"Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir retomar la confianza y el sendero del crecimiento lo más rápido posible", dijo el Presidente al admitir que la situación económica "genera angustia y preocupación" en la sociedad, pero aseguró que está "tomando todas las decisiones necesarias para cuidar" a los argentinos.





La suba en el segmentos minorista se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa asciende 0,3% (15 centavos) a $ 31,50). Ayer la divisa continúo imparable pese a que el Banco Central retomó su estrategia de las subastas: escaló un 1,6% (50 centavos) al récord de $ 32,07 y anotó su sexta suba en fila.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 38 centavos y cerró a $ 31,35, pese a que el Banco Central colocó u$s 200 millones, en dos subastas separadas sobre una oferta total de u$s 600 millones, en momentos en que el mayorista trepó a su máximo histórico por dudas internas y preocupaciones externas.





La autoridad monetaria reportó una primera subasta de u$s 100 millones a un precio promedio de $ 31,25 y un mínimo adjudicado de 31,21 unidades, mientras que en la segunda licitación colocó otros u$s 100 millones a $ 31,43 y un mínimo de 31,40 unidades. Cada licitación fue por hasta u$s 300 millones.





La moneda estadounidense se apreció en medio de una persistente dolarización de carteras ante la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, en momentos de una alta inflación y una tendencia recesiva del PBI, dijeron operadores. Agregaron que la debilidad de la lira turca y de las monedas en la región también se conjugaban en contra de la plaza local, pese a una ligera caída del dólar por una menor aversión al riesgo global. En la región, el dólar se apreció un 1,3% en Brasil, un 1,7% en Colombia; y un 0,7% en Chile.

Las reservas del Banco Central cedieron u$s 449 millones hasta los u$s 54.695 millones.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se mantuvo en el entorno del 42%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 137 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario elevaron sus rendimientos, operándose la de 22 días al 44,8% (llegaron al 48%).





En el Rofex, donde se pactaron u$s 1.104 millones, más del 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 31,598 y $ 32,60 respectivamente con tasas de 44,10% y 41,84% TNA. En el mercado informal, en tanto, el blue avanzó 80 centavos a $ 33, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El "contado con liqui", por su parte, subió 63 centavos a $ 31,81.