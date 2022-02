La cotización del dólar oficial cerró hoy a un promedio de $ 112,95, con una suba de siete centavos respecto al cierre de ayer, con lo que a lo largo de febrero acumuló un incremento de $2,24, equivalente a un aumento de 2,02%.



En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció sin cambios, a $210 por unidad, con lo que en los últimos 28 días registró un retroceso de dos pesos (-0,94%).



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 1,8%, a $ 199,81, mientras que el MEP cede 1%, a 196,33, en el tramo final de la rueda.



En el segmento mayorista, la moneda estadounidense ganó siete centavos y finalizó a $ 107,45, y en el transcurso del mes subió $2,43, lo que representó un aumento de 2,31%.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 146,83 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 186,37.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por alrededor de 90 millones de dólares para abastecer a la demanda.



De esta forma, el BCRA cerró enero con un saldo negativo de US$ 190 millones, dijo Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 377 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 584 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se negociaron US$ 1.639 millones.