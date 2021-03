La cotización del dólar minorista avanzó hoy 24 centavos para cerrar a $ 96,30 en el promedio de los bancos nacionales y de esta forma en lo que va de marzo, acumula un incremento de $ 1,20.

Con estos valores, el dólar solidario, es decir aquel que pueden comprar los individuos en los bancos tras sumarle el recargo del impuesto PAIS y el adelanto de Ganancias, se ubicó en $ 157.57.

El Banco Nación, por su parte, estableció el cierre de la divisa mayorista en $ 90,72 y el billete a nivel minorista en $ 95,50.

De esta forma, en el mercado mayorista el dólar avanzó seis centavos para quedar en $ 90,72 por unidad,

Los operadores de la plaza destacaron que la moneda se movió hoy en un escenario de escasa actividad donde la oferta privada mantuvo un leve predominio, permitiendo un saldo a favor por la intervención oficial.

De esta forma, el BCRA se habría alzado hoy con un monto que se ubica entre los 10 y los 20 millones de dólares.

EL MEP bajaba 1,6& para ubicarse en $ 143,13 al cierre del mercado de cambios mientras que el CCL bajaba el primero 1,6 % y el segundo subía un 2,7 % hasta los $ 148,62, en el tramo final de la rueda bursátil.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 138,762 millones, en el de futuros del MAE se hicieron US$ 4 millones y en el mercado de futuros Rofex el monto negociado fue de US$ 165 millones

El volumen operado en la fecha fue el más bajo desde el 19 de enero, el tipo de cambio tuvo una leve corrección respecto del día de ayer.