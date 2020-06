El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 71,87 para la venta al público, con un incremento de 39 centavos respecto del viernes, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una suba de 0,7%, hasta los $ 116,09.



Uno de los datos relevantes de la jornada fue el importante volumen registrado en el mercado de futuros MAE con más de 800 millones de dólares.



Hoy el Banco Central también volvió a tener una participación compradora, de alrededor de US$60 millones, con lo que acumula casi US$ 650 millones desde el viernes pasado, cuando puso en marcha nuevas normas de acceso al mercado de cambio.



En la rueda de hoy, el dólar MEP operaba en baja, en este caso de 0,5%, en $ 109,33 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó nueve centavos y finalizó en $ 69,08.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 93,43.



Por su parte, el denominado dólar informal o “blue” se negoció sin cambios en relación a su último cierre, para quedar en un promedio de $125 por unidad.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que el Banco Central conservó el ajuste diario que viene practicado en las cuatro últimas semanas.



“Los precios se mantuvieron todo el día en torno al valor de referencia oficial, fijado en la postura de venta del Central para hoy”, detalló.



El especialista agregó que el BCRA mantuvo su actividad en los mercados de futuros con ventas que achataron la curva de la tasa implícita para dar cobertura que diluya la presión sobre el contado.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 215 millones y se registraron US$ 807 millones en el sector de futuros MAE.