La cotización del dólar para la venta al público cerró en $79,03 en promedio, con una suba de nueve centavos con respecto a la víspera.



En tanto, en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se negociaba sin cambios, a $125,88.



El denominado dólar MEP tampoco mostraba variaciones en su cotización operándose en $ 117,84 por unidad.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó seis centavos y finalizó la rueda en $ 74,71.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 102,74 por unidad.



En tanto, el denominado dólar informal o “blue” se mantuvo en $131.



En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que luego del feriado de ayer en los Estados Unidos, los pedidos de compra “no encontraron demasiada respuesta” del lado de la oferta genuina y forzaron ventas del BCRA para abastecerlos.



El especialista estimó que en la rueda de hoy el Central tuvo un saldo negativo de US$ 80 millones.



“De esta forma, en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista experimentó una suba de veintisiete centavos, poco más de la mitad de toda la suba de la semana pasada”, detalló Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 232 millones y se registraron US$ 31 millones en el sector de futuros del MAE.