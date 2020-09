La cotización del dólar para la venta al público cerró en $79,04 en promedio, con una suba marginal de un centavo con respecto a la víspera.



En tanto, en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se negociaba sin cambios, a $119,32.



El denominado dólar MEP tampoco mostraba variaciones en su cotización, en $ 116,41 por unidad.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó seis centavos y finalizó la rueda en $ 74,76.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 102,76 por unidad.



En tanto, el denominado dólar informal o “blue” se mantuvo en $131.



En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que fue una jornada similar a la de ayer, en la que la autoridad monetaria volvió a utilizar recursos propios para atender a la demanda insatisfecha.



El especialista estimó que en la rueda de hoy el Central tuvo un saldo negativo de US$ 60 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 230 millones y se registraron US$ 33 millones en el sector de futuros del MAE.