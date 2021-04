El dólar minorista cerró hoy en $ 98,21 y en la primera semana de abril, tras los feriados de Semana Santa, la cotización de la divisa marcó un incremento de 50 centavos.



En el Banco Nación la moneda estadounidense se ubicó en $98 y de esta forma el denominado dólar solidario -con impuesto país y adelanto de Ganancias- alcanzó un valor promedio de $ 161,70 por unidad y un máximo de hasta $162.



A lo largo de la semana el Banco Central también mantuvo su política de compras.



"En la primera semana de abril la autoridad monetaria sumó compras por US$ 520 millones y en lo que va del año totaliza algo más de US$ 2.700 millones", precisó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



En el mercado informal, el denominado dólar blue volvió a niveles de $ 140 y la brecha con el oficial se ubicó en 42,6%.



Por su parte el dólar mayorista cotizó en $ 92,44 por unidad, seis centavos arriba del cierre de ayer y en la primera semana de abril subió cuarenta y cuatro centavos.



La oferta de divisas mantuvo el protagonismo de la rueda, permitiendo otro buen resultado para el BCRA que compró aproximadamente US$ 150 millones.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 269,3 millones, en el de futuros del MAE se negoció US$ 1 millón y en el mercado de futuros Rofex el monto operado fue US$ 280 millones.