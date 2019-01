El dólar opera estable este lunes a $ 38,03 en agencias y bancos de la city porteña, en una rueda donde el Banco Central anunció una segunda subasta consecutiva por u$s50 millones, que se llevará a cabo este mediodía.

A pocos minutos de iniciada la rueda, la autoridad monetaria anunció por el sistema Siopel que comprará hasta US$50 millones en el mercado de cambio mediante el esquema de subastas a las 12.15. Se trata de la primera vez que el BCRA interviene en el mercado con la compra diaria máxima establecida por el Comité de Política Monetaria.

El viernes pasado el dólar descendió 15 centavos a $ 38,03, su menor valor desde principios de diciembre, en una rueda en la que la entidad duplicó sus compras de divisas para forzar un alza de la divisa.

El billete -que en la semana pasada acumuló una caída de 39 centavos- acompañó al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) donde la moneda norteamericana bajó 18 centavos $ 36,90, un 1,3% por debajo de la zona inferior de la banda, estipulada hoy en $ 37,379. En esa semana, acumuló un descenso de 47 centavos y sumó su cuarta caída consecutiva. Operadores indicaron que la autoridad monetaria subastó u$s 40 millones, que se sumaron a los u$s 20 millones de la jornada previa en su intento de que la divisa volviera a ubicarse dentro de la franja de no intervención. Sin embargo, los precios volvieron a operar con franca declinación y perforaron con relativa facilidad la barrera de los $ 37.

Fuente: Ámbito