Por segundo día consecutivo, el Banco Central sale este viernes a comprar con el objetivo de que el dólar se ubique dentro de la zona de no intervención, luego de que el mayorista perforara el piso. De acuerdo a lo anunciado, la autoridad monetaria está subastando u$s 40 millones, que se suman a los u$s 20 millones del jueves.

El plazo de liquidación será en contado (T=0) y la liquidación será Bilateral (BCRA entrega la contrapartida una vez verificada la recepción de los fondos). Mientras esto ocurre, el dólar opera estable a $ 38,18 en agencias y bancos de la city porteña.

Ayer, por primera vez desde que se implementó el nuevo esquema monetario, el Banco Central salió a comprar u$s 20 millones en una subasta, luego de que el dólar mayorista volviera a perforar este jueves el piso de la banda de no intervención, ante la intensificación de la oferta divisas por parte de exportadores, y una acotada demanda estacional de inversores privados.

Promediando la jornada, la moneda que opera en el Mercado Único y Libre de Cambios cayó debajo de los $ 37,355, precio de la parte inferior de la zona de no intervención estipulado para este jueves, lo que habilitó el BCRA a entrar en acción en la plaza, esta vez para comprar dólares, algo que no realizaba hace más de un año y medio.

Así, pasadas las 13 horas, la autoridad monetaria anunció "una única subasta de compra de moneda extranjera en contado y bilateral (entrega la contrapartida una vez ver confirmada la recepción de los fondos)", por hasta u$s 20 millones (evitó utilizar el máximo diario de u$s 50 millones autoimpuesto), a los cuales adquirió en su totalidad, dos minutos después de comunicarlo, a un precio promedio de $ 37,3050 por dólar, en busca de sostener el valor de la moneda.

La última compra de divisas que había hecho la autoridad data del inicio de junio de 2017, cuando adquirió u$s 50 millones (con un dólar de $ 16).

Cabe destacar que el pasado lunes, la divisa mayorista ya había perforado el piso de la banda de no intervención durante un tramo de la jornada. Sin embargo, la cotización repuntó hacia el cierre, terminando dentro de "la zona", y sin la participación del BCRA.

Fuente: Ámbito