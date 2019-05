El dólar opera con una leve baja en el inicio de este jueves y se vende a $ 45,70 en bancos y agencias de la city porteña.

Ayer, pese a la presión demandante característica de cada cierre de mes, un nuevo paro general contra el Gobierno, y el recrudecimiento de la guerra comercial, el dólar mantuvo su tendencia declinante en el mercado local, al ceder 10 centavos, muy cerca de su menor valor de mayo.

En medio de otra baja en la tasa de referencia en pesos - convalidada por el Banco Central -, el billete minorista anotó su segunda baja consecutiva este miércoles y tocó su mínimo en casi cuatro semanas (el pasado viernes 3 de mayo había cerrado a $ 45,55), a pesar de que la divisa estadounidense se apreció frente a las principales monedas del mundo, tras un nuevo capítulo en la disputa comercial entre EEUU y China.

En el segmento mayorista, en tanto, la moneda registró una merma mayor, de 24 centavos, para culminar a $ 44,45, niveles que no se repetían desde los primeros días del mes.

Producto de la medida de fuerza por parte de los principales gremios del país, las sucursales bancarias permanecieron cerradas, por lo que la operación de compra de divisas solo pudo concretarse vía home banking.

La divisa norteamericana mantuvo la tendencia de debilidad y declinación de los precios que se había verificado el martes y perdió nuevas posiciones de la mano de una oferta que excedió los pedidos de compra.

"La oferta volvió a presionar en el mercado y los precios del dólar cayeron nuevamente", remarcó un operador, quien además subrayó que para una jornada atípica como la de una huelga general el volumen no fue tan acotado.

El monto total operado bajó solo un 10% a u$s 716,4 millones, "nada mal para un día con paro general", describieron en la plaza.

Los máximos de la sesión se anotaron en los $ 44,75 con la primera operación formalizada. Pero los ingresos desde el exterior se manifestaron desde temprano en la rueda, generando una caída de la cotización que se detuvo al tocar mínimos en los $ 44,35 a media mañana.

Con algunas fluctuaciones y puntual recuperación verificada en el último tramo de la rueda, recortaron parcialmente la baja pero sin poder alterar definitivamente el rumbo bajista que se dio en la rueda.

El BCRA subastó otros u$s 60 millones a cuenta del Tesoro: en la primera licitación colocó u$s 28 millones, a un precio promedio de $ 44,5018 y un precio mínimo de $ 44,4800; mientras que en la segunda ofreció u$s 32 millones, a un precio promedio de $ 44,4461 y un mínimo de $ 44,4150.

Las medidas de fuerza gremiales dispuestas para la fecha no parecieron tener impacto significativo en la actividad del mercado local, que volvió a presentar un panorama de tranquilidad y evolución negativa de los precios del dólar.

"Ni la inminencia del cierre de mayo, con su ciclo habitual de compensaciones, ni las dificultades políticas derivadas del paro de hoy, pudieron torcer el rumbo que adoptó el dólar que parece haber entrado en un proceso de caída que por el momento no muestra signos de agotarse", comentaron desde PR Corredores de Cambio.