Con ventas de bancos oficiales en torno a los u$s 500 millones, el dólar cerró casi estable este miércoles a $ 25,49, un centavo menos que en la víspera, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.





En la plaza mayorista, la moneda de EEUU, muy demandada, ascendió nueve centavos a $ 24,93, con la participación del Banco Nación ofertando la divisa, aunque con mayor protagonismo que en las últimas dos ruedas, para ayudar a acotar la suba del tipo de cambio, indicaron operadores.





Agentes cambiarios coinciden en que nuevamente el Nación ofertó dólares para evitar que el BCRA siga perdiendo reservas, las que frente a la presión cambiaria ya disminuyeron más de u$s 10.000 millones en el último mes y medio.

En tanto, en el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 37%. Las tasas de las Lebac en el mercado secundario se operaban el plazo de 22 días a 39,90% y al de 175 días al 38%.





En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.061 millones, de los cuales más del 50 % se pactó entre mayo y junio, a $ 24,96 y $ 25,655 con una tasa de "rollover" de 34%. El plazo más largo operado fue enero de 2019, que cerró a $ 30,10, con una tasa de 30,77% TNA.

Los plazos subieron en promedio más de siete centavos, acompañando la suba de nueve centavos del spot.





En la plaza paralela, en tanto, el blue aumentó cinco centavos a $ 25,90, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" avanzó el martes 19 centavos a $ 24,93.





Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes u$s 1.015 millones hasta los u$s 50.915 millones, tras la cancelación de obligaciones con el Club de París por u$s 459 millones.