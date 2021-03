El dólar para la venta al público subió 8 centavos y finalizó en $ 97,68, con lo que que a lo largo de marzo avanzó $2,57, lo que representó un incremento de 2,69%.



La suba de la cotización del dólar oficial se habría ubicado de esta forma por debajo de la inflación del mes, que en base a la opinión de los especialistas será de entre 3,5% y 4%.



En las pizarras de la mayoría de los bancos la cotización llegó hoy a los $ 98,30, en tanto que en el Banco Nación el billete finalizó en $ 97,45.



Con estos niveles el dólar solidario, que es el que contempla el impuesto PAÍS y el adelanto por Ganancias, alcanzó los $ 160,88.



"El dólar no está atrasado, el tipo de cambio real se encuentra un 60% arriba del valor que tenía en el 2015, 38% más que en 2017 pero con una inflación de 4% mensual y un dólar subiendo un poco más de la mitad esos valores cambian rápidamente", dijo el analista financiero Christian Buteler.



El especialista sostuvo que "el gobierno debe bajar la inflación, no aumentar la devaluación. La estabilidad cambiaria no dura mucho sin estabilidad de precios".



Por su parte, en el mercado informal el denominado dólar blue se mantuvo y terminó en $141,00. De esta forma, la brecha con el dólar oficial bajó al 44,3%.



En tanto, el dólar mayorista alcanzó el máximo de $ 92 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de ayer y en mes subió 2,43%, el menor ajuste desde agosto del año pasado



Además en la semana el tipo de cambio mayorista subió 16 centavos, la corrección semanal más baja desde la que terminó al final de octubre 2020.



"Las ventas oficiales atendieron demanda derivada del cierre de posiciones del fin de mes y para atender compromisos con el exterior" dijo el operador de PR Corredores de Cambio Gustavo Quintana en relación a la demanda estacional del último día de cada mes.



"Cierre de posiciones de fin de mes e intensa actividad oficial en todos los segmentos del mercado impactaron en el volumen negociado", explicó en referencia los US$ 403, 8 millones que se negociaron hoy en la plaza.



En tanto que en el mercado de futuros del MAE se movilizaron US$ 136,6 millones y en el Rofex se operó US$ 1.675 millones.



Fuentes privadas del mercado estimaron que las ventas del BCRA estuvieron hoy en el orden de los US$ 60 millones.



En marzo, la autoridad monetaria acumuló compras por cerca de US$ 1500 millones y ronda los US$ 2300 millones en lo que va del año.