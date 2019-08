En medio de la incertidumbre política y financiera que atraviesa el país, el dólar se dispara $1,36 o 2,3% a $60,02 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. En tanto, el Banco Central interviene desde temprano con venta de reservas por u$s191 millones en cuatro licitaciones y empuja -con una nueva medida- a exportadores a vender divisas.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la moneda estadounidense trepa 2,1% o $1,20 a $57,50 luego de tocar máximos en $58,80, en una jornada con alta volatilidad.

En el Banco Nación, en tanto, la divisa se vende a $60 (en el canal electrónico se consigue a $59,95).

Mientras que en el mercado informal, el dólar “blue” sube $1,83 a $60,83, de acuerdo al relevamiento que hace este diario en cuevas de la city porteña. El dólar “contado con liquidación”, en tanto, cerró ayer a $57,15.

De esta manera el dólar continúa operando dentro la banda virtual que estableció el flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza en su primera conferencia como responsable de la economía argentina.

Lacunza dejó una definición clave de cara a los inversores al afirmar que el Banco Central tendrá como objetivo sostener el tipo de cambio en una banda virtual de $57 a $62.

Esa banda de flotación que se fijó el nuevo equipo económico surge de la propia definición de Lacunza quien sostuvo que “el Banco Central usará todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios en el que se movió la semana pasada”. Y agregó que buscará evitar “una excesiva volatilidad que genere incertidumbre sobre los inversores y los ahorristas”.

Cabe destacar que el Banco Central limitó este miércoles el financiamiento en pesos a grandes exportadores, con el fin de dar liquidez al mercado en medio de una crisis disparada por la incertidumbre política y económica que ha derrumbado el valor del peso local.

La entidad monetaria dijo el miércoles en un comunicado que las financiaciones alcanzadas serán aquellas que hayan implicado desembolsos de fondos, así como el importe no utilizado del límite de crédito asignado para adelantos en cuenta corriente.

Operadores explicaron que las empresas, al no poder financiarse en moneda local, están obligadas a desprenderse de divisas.

Asimismo, desde Delphos Investment remarcaron que "la probabilidad de default se disparó luego de las PASO (elecciones primarias). La duda del mercado sería el tipo de reestructuración que podría tener lugar", señalaron

En ese sentido, afirmaron que "a priori, consideramos tres procesos eventuales probables: un 'reperfilamiento' bajo el ala del FMI, una reestructuración, amigable o no 'priceada'. Los puntos fundamentales de una eventual reestructuración para un inversor serían la duración de dicho proceso y el alivio financiero necesario para que el pago de la deuda sea viable".

Tasa de Leliq, estable

El Banco Central mantuvo el miércoles sin mayores variantes la tasa abonada en la primera licitación del día de Leliq (Letras de Liquidez), dijeron operadores.

La entidad monetaria colocó 79.843 millones de pesos con una tasa promedio del 74,979%. La tasa mínima adjudicada fue del 74,899% y la máxima se ubicó al 75% para la operatoria a siete días de plazo.

Dólar en el mundo

El índice dólar, que mide la moneda estadounidense contra una cesta de monedas, subía marginalmente a 98,091.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos a dos años subieron aún más por encima de los rendimientos a 10 años, en una profundización de la inversión de la curva que muchos ven como el anticipo de una recesión.

Los inversores están preocupados de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China pueda llevar al mundo a una desaceleración generalizada.

Las monedas de América Latina se depreciaban el miércoles, en medio de la demanda de dólares por parte de los agentes para cubrir riesgos en activos más seguros, ante la creciente aversión al riesgo derivada de las preocupaciones de desaceleración económica global.

La moneda de Brasil, el real, se depreciaba un 0,54%. En tanto, el peso mexicano caía un 0,16% en su quinta sesión consecutiva y superando la barrera de los 20 por dólar.

El peso chileno cotizaba con una caída de un 0,07% y marcaba su mínimo nivel intradía desde enero del 2016. En Colombia, el peso caía un 0,31% y alcanzaba nuevos mínimos récord. Mientras que en las primeras operaciones, el sol peruano, operaba casi estable.

Reservas del BCRA

Por último, las reservas del BCRA cayeron u$s 442 millones el martes a u$s 57.473 millones. De esta forma, acumulan una baja de u$s 8.825,50 millones desde las PASO.