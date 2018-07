Fortalecido a nivel global por datos favorables de la economía de EEUU difundidos esta semana, el dólar subió cinco centavos este jueves a $ 28,39 y anotó su quinta suba al hilo en bancos y agencias de la city porteña.



El billete -que acumula suba de 48 centavos desde el viernes- se movió en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 16 centavos a $ 27,76.



En tanto, el Banco Central volvío a subastar otros u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Gobierno por un crédito de u$s 50.000 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,7107, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,7000.





En la plaza informal, el blue opera estable a $ 28,65, según un relevamiento en cuevas del microcentro porteño.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 1.031 millones y terminaron en u$s 59.919 millones.



Dólar en el mundo



En el mundo, el dólar se apreciaba hasta alcanzar su mayor nivel en un año, ya que los inversores apostaban cada vez más por la fortaleza de la moneda a largo plazo luego de los optimistas comentarios en torno a la economía estadounidense emitidos por el presidente de la Reserva Federal.



Jerome Powell no alteró las expectativas sobre la política monetaria en sus testimonios ante el Congreso de ese país el martes y miércoles, pero los analistas vieron sus declaraciones como una señal de que las autoridades están cómodas con el alza del dólar de casi 6% contra sus rivales en los últimos tres meses.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas rivales, operaba con un alza de 0,5% a 95,527 unidades. Previamente, marcó 95,557 unidades, su mayor nivel desde julio del año pasado.