Las elevadas tasas en pesos descomprimieron la demanda de divisas y, junto con un mercado internacional más calmo, contribuyeron para que el dólar acentuara su momentánea tendencia a la baja. El billete registró así su tercera caída consecutiva al ceder nueve centavos a $ 25,47 en agencias y bancos de la city porteña.





La baja diaria que sufrió la moneda estadounidense frente al peso fue la más importante en más de dos semanas, después de tocar un máximo histórico de $ 25,58 el último viernes, en el marco de una plaza atenta a las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una línea de crédito "stand by".





En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa bajó seis centavos a $ 24,90, ya que aflojó la demanda porque el negocio financiero con tasas de interés altas pasó a ocupar el primer lugar de los operadores, que siempre buscan los mejores rendimientos, indicaron en una mesa de dinero.





Más allá de esto, el BCRA mantuvo la oferta de u$s 5.000 millones a un precio de $ 25 y, a su vez, volvió a vender futuros del dólar por un monto de u$s 123 millones, descomprimiendo así el mercado de contado. En ese contexto, el volumen total operado cayó un 6% hasta los u$s 663 millones.





En el mercado explican que la "estabilidad" del tipo de cambio actual se basa en cinco factores: tasas en pesos al 40%, encajes bancarios con Lebac, intervenciones del Banco Nación en el MULC (se estima que ya vendió divisas por u$s 1.300 millones en la última semana), el Central obteniendo reservas con nuevos "repo" (préstamos de corto plazo en dólares garantizados con títulos públicos), y una mayor liquidación de divisas del agro (en mayo creció 21.8% frente a abril).





Contexto internacional





En la jornada también ayudó la baja del dólar frente al euro, que trepó a máximos en casi dos semanasdespués de que funcionarios dijeron que el Banco Central Europeo podría poner fin a su programa de estímulos para fin de año, ya que la inflación ha subido acercándose a su meta.





Los comentarios impulsaron al euro a 1,1796 dólares, su nivel más alto desde el 22 de mayo, y también tocó su nivel más alto en más de una semana a 1,1640 francos suizos. La apreciación de la moneda del bloque puso presión al índice dólar, que caía un 0,3% a 93,580. De todas formas, las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su reunión de la semana próxima limitaron la caída.





Mientras tanto en Brasil, el real marcó un nuevo mínimo de casi dos años contra el dólar,desmarcándose del peso y de otras monedas de la región, lo que resalta la preocupación de los inversores tras una huelga de camioneros y meses antes de la elección presidencial de octubre. "Claramente, ha cambiado el ánimo", afirmó Flavio Serrano, economista de Haitong Banco de Investimento. "Hay un panorama negativo sobre Brasil, respecto a la situación política y a la economía", agregó. La moneda se devaluaba un 0,34% a 3,82 unidades por dólar, su nivel más flojo desde marzo de 2016.





Otros mercados de dinero





Por otra parte, el "call money" entre bancos (tasa interbancaria) retomó el camino descendente operándose al 35%. En tanto, las tasas de las Lebac en el mercado secundario operaban al plazo de 15 días a 39,50% y al de 168 días al 38%.





En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 671 millones, de los cuales más del 55% se pactó para junio a $ 25,385, con una tasa de 29,62%. El plazo más largo operado fue octubre, que culminó a $ 28,15, con una tasa de 32,41%. Los precios cayeron en promedio unos 15 quince centavos, ante la caída de seis centavos del spot.





En la plaza paralela, en tanto, el blue se hundió 35 centavos a $ 25,55, el menor valor en dos semanas,según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" repuntó ayer 13 centavos a $ 25,12.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 29 millones en u$s 49.957 millones.