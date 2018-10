En el cierre del mes del esquema cambiario de flotación entre bandas, el dólar se hunde 33 centavos y cotiza a $ 37,47 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, un jornada después de que ingresara el primer desembolso por casi u$s 5.700 millones del nuevo acuerdo con el FMI.





En ese marco, la divisa mayorista cede 21 centavos a $ 36,50, y toca su menor valor en más de una semana.





De esta manera, la "zona de no intervención" ingresará a partir de mañana en su segunda etapa. Luego de un primer proceso de instalación en el mercado y de supervivencia del primer mes de vida, desde este jueves comenzará una nueva fase aceptación de consolidación y posterior aceptación del esquema cambiario, según remarca hoy Ámbito Financiero.





En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 37, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" se hundió 40 centavos a $ 36,68.





En la habitual subasta de Leliq, a su vez, el Banco Central adjudicó ayer $ 109.441 millones, sobre un total de vencimientos de $ 110.929 millones, con una tasa del 70,048%, menor a la registrada el lunes (70,626%). Se trató de la tercera baja consecutiva en los rendimientos de referencia.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 6.175 millones hasta los u$s 54.042 millones, producto del ingreso de u$s 5.631 millones correspondientes al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional.

Fuente: Ámbito