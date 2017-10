La cotización del dólar minorista retrocedió hoy 8 centavos y terminó en $ 17,17 para la compra y $ 17,64 para la venta, según el precio promedio que informa el Banco Central de la República Argentina.

En el Banco Nación el billete recortó 5 centavos respecto de ayer y quedó en $ 17,15 y $ 17,55 para la compra y la venta, respectivamente.En el mercado informal también registró un retroceso de 8 centavos y cerró a $ 17,86 para la venta.

En tanto que en el segmento mayorista el dólar cayó 5 centavos y terminó en $ 17,26 para la compra y $ 17,36 para la venta. Al igual que ayer, los analistas destacaron que la oferta se hizo presente en la segunda mitad de la jornada lo que traccionó el precio del dólar profundizando la tendencia bajista con la que empezó la rueda.‘Se mantuvo la oferta de bancos e inversores durante toda la jornada, ya que sigue siendo negocio vender la divisa y colocar los pesos a tasas que en las Lebac superan el 27%‘, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

El especialista fundamentó la perspectiva estable del dólar en que ‘los mercados de futuro del dólar muestran la confianza para el valor de la divisa, para los próximos acontecimientos políticos del día 22 de octubre‘.Según Izzo, los bancos apuntaron al mercado financiero para inversiones en pesos, ‘el call money se operó a 26,50%TNA por un día, y el mercado secundario de Lebac marcó tasas del 27% TNA para la letra a 14 días, y 27,35%TNA para las de 260 días‘.

Hoy volvió a subir el volumen de negocios, 11% más que ayer, donde en el segmento de contado se hicieron US$ 642,5 millones mientras que en el de futuros del MAE se pactaron U$S 43 millones.En el mercado a futuro del dólar del Rofex se operaron US$ 630 millones, de los cuales el 37% fue as fin de mes a $ 17,65. El plazo más largo pactado fue enero a $ 18,67. En general los plazos bajaron unos siete centavos promedio.