La sorpresiva renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central generó una inmediata reacción en los mercados. El dólar minorista se vende a $ 39,70 en el Banco Nación, con una suba de más de un peso. Mientras que el mayorista se ofrece a $ 38,75, también con una fuerte alza de más de un peso en relación con la cotización del lunes, cuando cerró a $ 37,30.

La salida de Caputo de la entidad se produce en medio de las nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un nuevo paquete de asistencia. El BCRA comunicó que la renuncia se produjo por "motivos personales". El saliente funcionario será reemplazado por el secretario de Política Económica Guido Sandleris, mientras que Gustavo Cañonero seguirá como vicepresidente.

El lunes el Central intervino para contener el valor de la moneda estadounidense, con ventas y una subasta por U$S 250 millones, de los que adjudicó U$S 112 millones, además de desembolsar otros U$S 8 millones en el mercado en forma directa.

Caputo mantenía fuertes diferencias con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Una de las últimas disputas se produjo en la previa de la renegociación con el FMI, ya que el ahora extitular del BCRA quería comunicar cuanto antes el nuevo convenio con el organismo internacional, pero el titular de Hacienda se negaba. El presidente Mauricio Macri se inclinó por la recomendación del exfuncionario y habló al país sin nada concreto que anunciar. Tras sus palabras el dólar se disparó y llegó a un nuevo pico histórico.

En relación a las nuevas negociaciones con el FMI, aunque durante la mañana del lunes voceros oficiales dejaron trascender que la nueva suma que estaba por definirse con los técnicos del organismo rondaba los U$S 5.000 millones, Dujovne aclaró desde Nueva York: "Buscamos el mejor acuerdo posible. No van a escuchar precisiones hasta que no las tengamos, solamente cuando hayamos cerrado un acuerdo".