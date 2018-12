El avance global del dólar y el inicio del cierre de posiciones anuales fueron los factores claves para un nuevo salto de la divisa en el mercado local, donde la divisa saltó 46 centavos a $ 39,48, según el promedio de ámbito.com.

El billete se movió en bancos y agencias de la city porteña con la misma tendencia del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 62 centavos y medio a $ 38,60 por ajustes de posiciones tras los recientes feriados de Navidad y de cara al cierre de posiciones anuales.

También impactó en el mercado local, la suba del dólar en el mundo, donde la divisa se alejaba de mínimos de 20 meses, aunque la incertidumbre relativa a la paralización del Gobierno de Estados Unidos y la política monetaria de la Reserva Federal seguían generando resistencia.

Por otra parte, el Palacio de Hacienda colocó Letras ajustadas por CER (Lecer) a 56 días y Letras capitalizables en pesos (Lecap) a 105 y 182 días, por las cuales ofrecerá tasas que capitalizarán mensualmente al 3,75% y 3,5%, respectivamente.

En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó a un promedio del 54%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 127 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes.

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 1.118 millones, de los cuales más del 73% se pactó entre diciembre y enero con precios finales a $ 38,70 y $ 40,52 con tasas del 47,28% y 50,43% TNA, respectivamente.

En el mercado informal, por su parte, el blue se disparó 75 centavos a $ 39,75, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó el viernes 49 centavos a $ 38,10.

Por último, las reservas internacionales del BCRA aumentaron el viernes u$s 7.763 millones producto del ingreso correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (por un equivalente de u$s 7.619 millones).