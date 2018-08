El dólar se disparó un 4% ($1,10) este viernes a $ 29,85 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com en medio de una mayor demanda para cobertura debido al contexto de incertidumbre e inestabilidad, tanto externa como local.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa se disparó un 4,1% ($ 1,10) a $ 29,25 en una jornada donde la tendencia compradora acompañó el ciclo de fortaleza del dólar a nivel mundial, pero con una intensidad no esperada por el mercado local.





Los mínimos se anotaron en los $ 28,90 cuando algunas órdenes de venta lograron disipar transitoriamente el fuerte sesgo alcista instalado desde el comienzo de la jornada. La demanda por cobertura se mantuvo muy intensa al promediar la rueda y consolidó la suba de los precios con un piso muy definido en los $ 29. Los máximos se registraron en las primeras operaciones pactadas en los $ 29,30, un valor que se repitió cerca del final cuando los precios abandonaron una relativa estabilidad previa y retomaron sobre el cierre el sendero alcista.





En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio acumuló un aumento de un $ 1,96 respecto de los valores registrados en el cierre del viernes pasado.

Por otro lado, también presiona al mercado cambiario el recorte del monto subastado a diario por el Banco Central provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De los u$s 100 millones iniciales, el volumen a licitar bajó a u$s 75 millones de entre el miércoles y viernes pasados, hasta los actuales u$s 50 millones.





En la plaza informal, en tanto, el blue subió un $ 1 a $ 29,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" trepó ayer 45 centavos a $ 28,10.





Por último, las reservas del Banco Central cayeron este jueves u$s 64 millones hasta los u$s 57.516 millones.