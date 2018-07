Con el mercado de cambios transitando una etapa de calma luego de que el flamante titular del Banco Central, Luis Caputo, lograra domesticar en las últimas semanas la corrida con un torniquete de medidas, el dólar cae siete centavos este miércoles a $ 28,11 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



De esta manera, la divisa anota su segunda rueda a la baja luego de que ayer retrocediera 13 centavos ante la debilidad de la moneda norteamericana en el mundo y el interés de los inversores locales por colocarse en instrumentos en pesos para aprovechar las altas tasas.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa retrocedió el martes 14 centavos a $ 27,48 en una jornada en la que el Banco Central volvió a subastar, a cuenta del Tesoro, u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,4518, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,43.



Durante la rueda, el menú de colocaciones financieras en pesos con tasas muy elevadas, con buenos rendimientos y a distintos plazos de colocación, resultó " muy tentador" para los inversores debido a un dólar estabilizado y debilitado contra la moneda local, destacaron desde ABC Mercado de Cambios.



El Gobierno, en ese sentido, arrancó una licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares en el marco de la estrategia de financiamiento. Se colocarán títulos a un plazo de 182 días y al precio máximo de 982,13 dólares por cada valor nominal de 1.000, que equivale a una tasa nominal anual del 3,65%. El plazo máximo para suscribir es este miércoles.



En el mercado de dinero entre bancos, el call-money bajó tres puntos porcentuales y se operó sobre el final en 36,5%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 107 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mostraron una leve baja: la más corta, de 22 días, cedió al 45,1%, desde el 47,3% previo.

Las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 324 millones y terminaron en u$s 59.110 millones.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 705 millones, más del 52% se operó entre julio y agosto con precios finales a $ 27,675 y $ 28,68 respectivamente con tasas de 37% y 41,9% TNA. En la plaza informal, el blue descendió 10 centavos a $ 28,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió 25 centavos a $ 27,48.