El dólar "solidario" -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, subió 36 centavos este martes a $142,11, ya que el promedio minorista avanzó 22 centavos a $86,13. En el Banco Nación, en tanto, el billete ascendió a $86,75.

En el segmento mayorista, la divisa subió 35 centavos a $80,70, con lo que compensó los días de inactividad por el feriado largo, tras haber acumulado la semana pasada un avance de 60 centavos, en una rueda en la que volvió a operar al compás de las posturas de venta colocadas por la autoridad monetaria.

El Banco Central pudo aprovechar el cambio de tendencia colocándose del lado comprador (operadores estiman que adquirió cerca de u$s30 millones), defendiendo la cotización del dólar cuando tocó mínimos en $80,68. De esta manera, la autoridad monetaria terminó con saldo positivo después de cuatro ruedas consecutivas. Así, el saldo negativo acumulado del mes se redujo a unos u$s124 millones.

El volumen operado en el segmento de contado ascendió a US$ 259,850 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por US$ 152,700 millones y las habituales fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo positivo por la intervención oficial de hoy estuvo en el orden de los US$ 30 millones, aproximadamente.

Dólar financiero

Los dólares financieros continúa su racha alcista, tras cerrar la semana pasada con un avance de más de 4%, cuando se mantiene la preocupación en el mercado debido a pronósticos que hablan de una aceleración de la inflación en el futuro.

El dólar CCL asciende un 0,6% a $150,58, con lo que el spread frente al oficial se ubica en el 86,6%. Mientras que el dólar MEP, o Bolsa, sube un 0,5% a $148,01, con una brecha frente a la cotización mayorista del 83,2%.

Tasas

El Banco Central marcó una tasa estable del 38% en la subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días, dijeron operadores.

Señalaron que la entidad colocó $270.525 millones, con una expansión de $28.427 millones. El vencimiento de la fecha sumaba $298.868 millones.

El BCRA viene de disponer días atrás una serie de cambios en sus tasas de interés para quitar presión sobre el mercado cambiario.

Dólar blue

Tras el fin de semana largo y luego de anotar dos bajas consecutivas, el dólar blue opera con leve alza este martes, al subir $1 hasta los $162, de acuerdo a un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El billete paralelo viene de retroceder $11 en la semana pasada. Con el pequeño rebote de este martes, la brecha cambiaria se ubica en el 101,6%.