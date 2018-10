Con el mercado atento a la licitación de Letes y Lecap, el dólar rebota 16 centavos este miércoles a $ 38,35 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De esta manera, corta con una seguidilla de tres ruedas consecutivas en baja.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa rebota 28 centavos a $ 37,40.



En la plaza paralela, el blue opera estable a $ 38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" retrocedió ayer 34 centavos a $ 37,08.



Cabe recordar que, para absorber más pesos del mercado, Hacienda lleva a cabo una licitación de Letras del Tesoro 'Letes' y Letras del Tesoro Capitalizables 'Lecap' que comenzó el martes y finaliza hoy a las 15.



En tanto, el billete verde viene de retroceder 39 centavos y anotar su tercera caída consecutiva.



Fue en línea con el segmento mayorista, donde la divisa bajó 30 centavos a $ 37,12 en una rueda en la que el Banco Central adjudicó $ 60.108 millones en Letras de Liquidez 'Leliq' a 7 días, con un rendimiento promedio del 72,6%, la tasa más baja desde que arrancó con las licitaciones. El retorno máximo de corte fue de 74% anual.



Desde PR Corredores de Cambio, señalaron que "el desarme de posiciones y los ingresos provenientes del exterior mantuvieron el predominio en el desarrollo de la jornada y provocaron una nueva baja del tipo de cambio mayorista que sobre el final se acomodó en los niveles más bajos desde fines de agosto pasado".



Añadieron que "lejos de los máximos históricos que justificaron el cambio de estrategia oficial, el valor del dólar no parece presentar signos de reacción positiva en el corto plazo como consecuencia no solo de la fuerte restricción monetaria sino además con la complicidad del mejor entorno regional que se tradujo con una apreciación del real en Brasil (este martes, se apreciaba un 1,5% a 3,71)".



En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 68%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 110 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 484 millones, más del 75 % se pactó a octubre y noviembre a $ 38,47 y $ 40,39, con tasas del 60,34% y 61,83% TNA.



En tanto, las reservas del Banco Central disminuyeron este martes u$s 133 millones hasta los u$s 48.879 millones.