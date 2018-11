Con el mercado atento a una nueva licitación de Letes que comienza hoy y finaliza el miércoles, el dólar opera estable este martes a $ 36,42 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa asicende dos centavos a $ 35,60 y de este modo se despega de la banda inferior de flotación (hoy en $ 35,44).





En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 35,25 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" cedió ayer 14 centavos a $ 35,44. Cabe destacar que el Ministerio de Hacienda recibirá desde este martes a las 10 hasta mañana a las 15, ofertas para la licitación de Letras del Tesoro en dólares a 175 días de plazo.



El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de u$s 977,73 por cada u$s 1.000, equivalente a una tasa nominal anual de 4,75%, puntualizó el Ministerio de Hacienda. En tanto, ayer, en una rueda con muy bajo volumen de negocios por el feriado en Estados Unidos (Día del Veterano), el billete subió cuatro centavos a $ 36,42. Se dio en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa avanzó 18 centavos a $ 35,58.





Sucedió en una rueda en la que el Banco Central efectuó una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 8 días de plazo y convalidó una nueva baja de la tasa (sexta de manera consecutiva).



El monto adjudicado fue de $ 111.981 millones, con una tasa promedio de corte que se ubicó en 65,772% (el viernes, había cerrado a 66,65%), siendo la máxima adjudicada de 66%. Se trata de la marca más baja desde que la autoridad monetaria implementó el nuevo esquema monetario hace seis semanas.

Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 61. En el ROFEX, se operaron u$s 164 millones, de los cuales más del 60% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 36,75 y $ 38,12; con tasas del 66,68% y 53,18% TNA. Los futuros del ROFEX mostraron bajas promedio de alrededor de $ 0,05; no convalidando la suba de la divisa americana.



Por su parte, las reservas del BCRA disminuyeron el lunes u$s 74 millones hasta los u$s 52.989 millones.