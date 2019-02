El dólar rebota y sube siete centavos este miércoles a $ 39,02 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en tanto, la divisa no registra operaciones en la primera hora de la rueda. No obstante, el Banco Central anunció una subaste de compra de u$s 25 millones.

En la plaza informal, el blue opera estable a $ 38, de acuerdo al relevamiento en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" restó ayer tres centavos a $ 38,02.

Cabe recordar que ayer, en una rueda con menores dosis de volatilidad que en la víspera, el dólar cayó 14 centavos y volvió a cerrar por debajo de los $ 39.

Pero el billete minorista terminó a contramano de la tendencia que mostró la divisa estadounidense en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Allí, la moneda de EEUU anotó su séptima suba consecutiva: aumentó ocho centavos a $ 37,99, el nivel más alto del año, pero aún por fuera de la zona de no intervención, establecida en la fecha por la autoridad monetaria entre $ 38,182 y $ 49,412.

La alicaída demanda de divisas fue estimulada por el Banco Central, que volvió a utilizar su poder de fuego con la compra de u$s 75 millones en dos subastas (ya sumó en 2019 u$s 960 millones a sus reservas por esta vía). En la primera licitación, el precio promedio de $ 37,7980, siendo el máximo de $ 37,80, mientras que en la segunda, pasado el mediodía, el precio promedio fue de $ 37,7986 y el máximo de $ 37,82.

Mientras tanto, el BCRA convalidó este martes otra baja en la tasa de las letras de liquidez Leliq - tasa de referencia -, que llegó al 44,356%promedio, su menor nivel desde el 10 de agosto pasado. El recorte fue algo menor al registrado en los últimos días: fue de 79 puntos básicos, desde el 45,155% previo.

La entidad monetaria adjudicó $ 190.000 millones a 7 días, con lo que generó una absorción de liquidez de $ 5.000 millones. La tasa máxima pagada fue de 44,7491% y la mínima de 43,301%.

El BCRA limitó el viernes pasado el monto máximo de Leliq que una entidad puede tener en su poder al 65% de los depósitos de sus clientes o al 100% del patrimonio del banco (RPC). Los bancos podrán adecuarse a la nueva norma hasta el fin de abril de 2019.

Por último, las reservas del Banco Central repuntaron este martes u$s 234 millones hasta los u$s 66.917 millones.