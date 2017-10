El dólar subió nueve centavos en el primer día hábil de octubre y terminó en $17,22 para la compra y $ 17,69 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central de la República Argentina.La cotización de la divisa estadounidense también avanzó 10 centavos en la pizarra del Banco Nación, donde terminó en $ 17,20 y $ 17,60 en las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

En la misma línea, en el mercado mayorista la divisa subió 10 centavos y cerró en $ 17,31 para la compra y $ 17,41 para la venta. Los operadores dijeron que el alza de hoy estuvo vinculada a una ausencia de oferta de parte del sector privado, que fue lo que generó que el viernes pasado bajara la cotización.‘Hubo una marcada amplitud entre máximos y mínimos operados en la primera rueda del mes pero con tendencia compradora durante todo el día‘, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredora de Cambios.

‘Tanto los bancos, como empresas e inversores coincidieron en que el valor del dólar que fijó el Banco Nación el viernes era considerado muy bajo contra el peso, por eso hoy rápidamente comenzó a escalar de precio, concordante con lo que pensaban los operadores del mercado, llegando cerca del final de la jornada a tocar un máximo de $ 17,45‘, agregó, por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.Izzo señaló que en el mercado financiero se operaron tasas similares a las de setiembre, tanto en 'call-money' al 25,50%, como en el mercado secundario de Lebac que se pactó a 16 días a 25,25% de tasa nominal anual y a 262 días a 27,36% de tasa. Bajó el volumen de negocios respecto de lo operado en la semana pasada.

En el segmento de contado se hicieron US$ 479,1 millones y en el de futuros del MAE se negociaron US$ 35 millones.En el mercado de futuro del dólar, Rofex, se operaron US$ 900 millones de los cuales el 40% fue a fin de octubre a $ 17,77. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 18,42, mientras que los plazos subieron un promedio de 7 centavos en los distintos vencimientos pactados.