El dólar descendió 17 centavos este martes a $ 43,52 en bancos y agencias de la city porteña. El billete verde se acopla del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cedió ocho centavos a $ 42,40, pese a un alza generalizada de la moneda estadounidense en la región. Tal es así que en Brasil el dólar sube un 0,3%, en Chile un 0,7% y en México un 0,6%.

El operador Gustavo Quintana indicó que "por momentos, el contagio del temprano derrape del real y otras monedas frente al dólar, potenciaron una suba del tipo de cambio mayorista que lo llevó a tocar máximos en los $ 42,65, lejos de los mínimos de hoy anotados en los $ 42,10 a poco del inicio de las operaciones".

En la plaza informal, por su parte, el blue cae 35 centavos a $ 44, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" subió el lunes 32 centavos a $ 41,68.

Dólar en el mundo

El dólar se mantenía cerca de máximos de tres semanas el martes, ya que un descenso en la volatilidad del mercado aumentaba la demanda de activos más riesgosos, en una sesión en que el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también ofrecía respaldo.

Los retornos de los bonos a 10 años han subido más de 20 puntos básicos en las cuatro últimas semanas, hasta un máximo de un mes, incrementando la demanda de activos denominados en Estados Unidos.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba hasta 97,39, acercándose al máximo anual de 97,71 tocado a principios de marzo.

Leliq

Como es habitual, la autoridad monetaria colocó Letra de Liquidez (Leliq) a 7 días y adjudicó de $ 155.258 millones en la primera licitación del día a una tasa promedio de corte de 67,889%, dijeron operadores.

Y agregaron que la tasa máxima adjudicada fue de 68,296% y la mínima de 66,704%. En tanto, ayer, la tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue de 67,872% y el monto total adjudicado fue de $ 197.831 millones.

Por último, las reservas brutas del BCRA se hundieron el lunes u$s 3.861 millones hasta los u$s 72.798 millones. La fuerte caídas fue producto del pago de los servicios financieros del bono BIRAD 2019/21/26/46 por u$s 3.339,2 millones y por la cancelación de intereses de los títulos públicos BONAR 2025/2037 a residentes del exterior por u$s 237 millones.