En la última rueda del mes el dólar se desplomó 30 centavos a $ 38,31 y cortó una racha de tres alzas consecutivas en bancos y agencias de la city porteña. En enero, en tanto, anotó una caída de 52 centavos.

Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 16 centavos a $ 37,35 y acumuló una pérdida de 35 centavos en enero, quedando debajo de la zona de no intervención establecida hoy por el Banco Central entre $ 37,860 y $ 48,995. El descenso mensual en el segmento mayorista se dio a pesar de que el Banco Central intervino con compras por u$s 560 millones, con el objetivo de evitar un atraso cambiario, algo que según operadores, no pudo concretar.

No hay que perder de vista que, como informó Ámbito Financiero, desde el mercado descontaban que hoy, o en su defecto mañana, se de a conocer la decisión del BCRA de aumentar el monto de las compras diarias desde los u$s 50 millones actuales, que por el momento no han tenido un gran impacto sobre la plaza, a los u$s 150 millones pautados originalmente en el nuevo esquema de política monetaria.

“Crece la expectativa por los efectos que tendría la ampliación de las compras de divisas del Central - que estaría siendo evaluada - así como la reciente estrategia de acelerar el ritmo de reducción de tasas, en busca de poder reacomodar al dólar dentro de la banda”, destacó el economista Gustavo Ber.

Asimismo, la autoridad monetaria colocó en la rueda de hoy Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 145.000 millones a una tasa promedio en significativa baja del 53,687% anual a siete días (el miércoles había cerrado a 54,889%). Mientras que la tasa máxima adjudicada fue de 54% y la mínima de 51,999%.

“Todos los mercados emergentes están afirmándose contra el dólar por la decisión de la Fed de ayer de no tocar la tasa de interés”, destacaron desde ABC Mercado de Cambios.

Cabe recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estables el miércoles las tasas de interés, pero dijo que sería paciente a la hora de elevar los costos del crédito este año y apuntó a crecientes incertidumbres sobre el panorama económico de Estados Unidos.

En tanto, desde la consultora Delphos Investement, sostuvieron que "esta semana marcó un punto de inflexión para las emisiones en pesos impulsado por el buen momento financiero actual. Durante enero se ha registrado una recuperación de la demanda de pesos, concentrada en demanda de dinero especulativo".

Y añadieron que "esto se ha reflejado en una reaceleración del crecimiento de depósitos a plazo, que alcanza (un aumento del) 6,5% respecto al mes anterior y un renovado apetito por colocaciones privadas en pesos, que ha derivado en un aumento en la cantidad de emisiones y una disminución en los rendimientos exigidos".

Cabe destacar que la divisa volvió a ceder hoy posiciones de la mano de una oferta muy activa que desarticuló la resistencia ofrecida por la demanda para cobertura. Los mínimos de la sesión se anotaron en los $ 36,90 a poco de comenzadas las operaciones mientras que en la última hora de operaciones los valores repuntaron con mayor intensidad tocando máximos en los $ 37,35.

Según el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, la caída del dólar “en alguna forma contradice las proyecciones de los analistas que anticiparon una evolución más acorde con los lineamientos oficiales que fijaron los valores de la zona de no intervención oficial”.

Asimismo, afirmó que “las bajas persistentes de la tasa de referencia dispuesta por el Banco Central no tuvieron efecto en la evolución del dólar que mantuvo una tendencia de debilidad cuya reversión luce improbable en el corto plazo al menos”.

La caída de la divisa en el mercado local ocurre en línea con la región. Tal es así que en Brasil cedía este jueves un 0,9%; en Chile 1,9% y en México un 0,4%.