Con tasas por las nubes marcando máximos cerca del 74%, el dólar anotó este martes su segunda caída consecutiva y cerró el mes en $ 45,36, en el marco de una nueva política cambiaria - consensuada con el FMI -, que permite ahora al BCRA intervenir por debajo del techo de la "zona" sin un monto predefinido.

El billete retrocedió 24 centavos en bancos y agencias de la city porteña, por lo que en dos días anotó una merma de 3,3%. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cedió 18 centavos a $ 44,15, en una rueda condicionada por el paro general orquestado por el sindicalismo más opositor al Gobierno, y con la ausencia de algunos grandes jugadores de la plaza.

En ese marco, el dominio de la oferta y del desarme de posiciones se hizo sentir con cierta intensidad en el primer tramo del día, lapso en el que se anotó el mínimo de $ 43,50, 82centavos y medio debajo del final previo.

Sin embargo, la recomposición de la demanda a partir de órdenes de compra de algunos bancos por el fin de mes derivó en una recuperación de los precios, superando nuevamente la cota de los $ 44 (hasta un máximo de $ 44,39).

En el epílogo, se diluyó la presión compradora y los valores retrocedieron hasta acomodarse en el cierre en un nivel ligeramente inferior al del jueves, describieron en las mesas.

"Se notó sobre el final la necesidad de pesos por el fin de mes y hubo algunas ventas de exportadores cerealeros (el lunes vendieron casi u$s 200 millones) que lo hicieron retroceder en los últimos minutos hasta $ 44,15", comentaron desde ABC Mercado Cambios.

El Banco Central efectuó dos subastas a cuenta del Tesoro por u$s 30 millones cada una. Por su parte, el total operado en cambios cayó casi 25% a u$s 730 millones, con operaciones en los mercados de futuros MAE por un total de u$s 101 millones.

Con la leve baja de este martes, el dólar acumuló en el mes una suba de 80 centavos (+1,8%) en la plaza mayorista, y un avance de 96 centavos en el mercado minorista (+2,2%). En ambos casos, se trató de un ajuste menor a la fuerte corrección alcista exhibida en marzo pasado.

"La normalización de la actividad luego del paréntesis del feriado de mañana, permitirá tener un panorama más completo sobre la efectividad de las medidas adoptadas el lunes y el impacto que tendrán sobre la evolución del dólar en el corto plazo", analizó el operador Gustavo Quintana.

De acuerdo al anuncio oficial efectuado el lunes, la autoridad monetaria podrá vender dólares si el tipo de cambio se ubicara por debajo del límite previsto de $ 51,448. La entidad, en este sentido, no especificó con qué frecuencia ni con qué montos intervendrá en el mercado en caso de considerarlo necesario.

El Comité de Política Monetaria (Copom) determinó además que si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el BCRA incrementará de u$s 150 a u$s 250 millones el monto de la venta diaria de dólares.

En el mercado estiman que con la nueva estrategia oficial, se abriría un período de fortalecimiento del peso frente al dólar, el cual habrá que monitorear de cerca por sus eventuales implicancias (llamese atraso cambiario).

"Será importante que la eventual apreciación real del peso que se abra en esta etapa no resulte exagerada, ya que con una todavía elevada inflación se volvería a alimentar un atraso que invite en el tiempo a los inversores extranjeros y los ahorristas locales a potenciar la demanda por ´dólares baratos´", advirtió un analistas.