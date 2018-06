Luego de tres caídas consecutivas, el dólar avanzó cinco centavos este martes a $ 27,73 en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de ámbito.com. De esta manera, el billete se acomodó al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), que en la jornada previa había subido ocho centavos sin que este avance llegue a impactar en el circuito minorista.



Este martes, en tanto, la divisa cerró con un ascenso de dos centavos a $ 27,11 en el segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior luego de que el Banco Central realizó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una nueva subasta de venta en contado (T=0) de u$s 100 millones. El precio promedio de corte se ubicó en 27,0756, siendo el mínimo precio adjudicado de 27,06.



Se trató de la cuarta licitación consecutiva, con lo que lleva colocado u$s 400 millones. "El dólar sigue operando sobre la figura de los $27 tutelado por el BCRA ya que a los bancos les conviene vender la divisa a los máximos de la rueda y la demanda baja en los 15 minutos antes de la subasta oficial", destacó el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Indicó, en este sentido, que la autoridad monetaria "debería cambiar la estrategia de dar previsibilidad en las cinco horas del mercado acerca del momento y el mecanismo en que se llevará a cabo la licitación ya que los operadores hacen su negocio tras la colocación (termina a las 15.05 horas) y hasta el cierre". En este contexto, el volumen negociado subió un 8% a u$s 650 millones.



La licitación de Letes y el anuncio de la tasa de política monetaria (el BCRA definió mantenerla inalterada en el 40%, tras el cierre del mercado) estaban entre los puntos a considerar para analizar la liquidez de la rueda, el que se reacomodaba luego del paro general del lunes en repudio a las políticas económicas.



Los inversores y operadores permanecían atentos, además, a los acontecimientos del Mundial de Fútbol en Rusia, donde la selección argentina definirá su suerte ante Nigeria, justo entre el cierre del mercado cambiario y el final de las transacciones bursátiles en Bolsas y Mercados de Argentina (BYMA)



Los máximos se anotaron con la primera operación pactada en los $ 27,14, cinco centavos arriba del cierre previo. Los ingresos desde el exterior generaron un leve repliegue de los precios que se cristalizaron durante un lapso importante en niveles de $ 27,09/27,11 expresando una relativa paridad entre la oferta y la demanda que solo se rompió cuando un ligero predominio de la oferta los llevó a mínimos en $ 27,06.



En el mundo, el dólar repuntaba levemente el martes contra una canasta de monedas, cortando una racha negativa de cuatro días con pérdidas porque operadores preocupados por la creciente tensión comercial global desarmaban posiciones en divisas de alto retorno como los dólares canadiense o australiano.

El índice dólar subía un 0,3%, a 94,554, recuperando algo de terreno tras haber perdido un 0,9% en las cuatro sesiones previas.

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó estable en el entorno del 37%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 140 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaban sin variantes en el plazo de 22 días al 40,85% y la de 148 días al 40% TNA.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 983 millones, el 50 % se pactó entre junio y julio con precios finales a $27,115 y $27,93 respectivamente con tasas del 5,05% y 31,94% TNA para esos plazos. El plazo más largo con volumen fue octubre, que cerró a $ 30,17 a una tasa de 32,56%.



Dijo Izzo que "las tasas en pesos siguen dominando el escenario financiero ya que están moviéndose en el mercado de dinero entre 37% en el call money y las Lebac en el circuito secundario a 40,85% a 22 días con un dólar bastante quieto alrededor de los $ 27".



En tanto, en la plaza paralela, el blue terminó estable a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" descendió ayer 17 centavos a $ 27,19. Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 65 millones hasta los u$s 63.210 millones, una jornada después de que ingresara el primer tramo del acuerdo Stand By 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 15.000 millones.