El proyecto Josemaría es la nueva perla que tiene la minería en el país, está cada vez más avanzado y, lo más importante, se ubica en San Juan, más precisamente en el departamento de Iglesia. Cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años.

Este lunes, la compañía que administra los destinos de este ambicioso proyecto que se estima le dará trabajo de forma directa a unas 4.000 personas, hizo la presentación de su informe de Impacto Ambiental, un paso clave para darle vía libre al desarrollo del empredimiento.

Alfredo Vitaller, gerente General de Josemaría, participó del acto que se realizó en Casa de Gobierno y valoró el clima de inversiones que hay en San Juan.

"Es una provincia donde nos sentimos cómodos, donde nos tratan muy bien, donde nos sentimos apoyados, no sólo por las autoridades sin también por las comunidades, nos sentimos acompañados por las cámaras, por los empresarios, se puede trabajar cómodo, uno puede desarrollarse. Nos ha permitido desarrollar esto. En otros lugares por ahí encontrás algo pero no se dan las condiciones y no lo podés desarrollar", explicó el directivo de la minera.

La batería de discursos la cerró el gobernador Uñac que se mostró exultante por el paso que da hoy el proyecto y consideró a esta jornada como "sumamente importante". "Nosotros podemos poner todas las condiciones, construir la mayor licencia social pero si no hay gente que confíe en nosotros, es muy difícil", dijo el primer mandatario sobre la apuesta de la compañía minera.

Sobre lo que viene, indicó que "ahora hay que generar las condiciones para que en el menor tiempo posible puedan tener esa declaración final del impacto ambiental para que la construcción sea una realidad, creo que hay condiciones objetivas para que eso pueda darse".

SOBRE EL PROYECTO

Josemaría Resources Inc, del Grupo Lundin, es la firma que invertiría 3.090 millones de dólares para avanzar a la etapa de construcción de la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.

La explotación será una mina a cielo abierto que alimentará una planta de proceso convencional de 152,000 toneladas por día durante la vida útil del yacimiento, lo que arrojaría una producción anual de 136,000 toneladas de cobre (“Cu”), 231,000 onzas de oro (“Au”) y 1, 164,000 onzas de plata (“Ag”) por año.

Josemaría es un descubrimiento de base realizado por Josemaría Resources Inc. (anteriormente NGEx Resources Inc., “NGEx”) con datos de perforación inicial durante la campaña en el 2004. En el primer pozo se perforaron 280 metros y se encontró cobre con una ley de 0.61% y 0.51 g/t de oro, indicando claramente que se había descubierto un importante depósito de cobre y oro.