Los comerciantes siguen sosteniendo que todavía no recuperan el nivel de ventas que tenían antes de la pandemia y que les cuesta afrontar las obligaciones. Y desde el sindicato mercantil entienden que muchos empresarios no están en condiciones de hacer frente al pago del aguinaldo de una sola vez. Frente a la situación, la titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, sostuvo que están negociando que alrededor del 50% de los empleados del sector, unos 7.500, cobren el beneficio en 3 cuotas, la primera a partir de este mes. Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, sostuvo que con esa facilidad si será posible cancelar la obligación. Para darle un viso formal al entendimiento, no descartan firmar un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo.

Moral aclaró que para el sector que no bajó sus persianas en ningún momento, como en el caso de supermercados y ferreterías, el pago se deberá hacer en una sola vez y que ya hay cadenas nacionales que ya lo hicieron. Por eso la facilidad es sólo para aquellos negocios, como tiendas de ropa, zapaterías y jugueterías que recién volvieron con la atención directa al público el 11 de mayo. En ese segmento estiman que hay unos 7.500, la mitad de los 15.000 trabajadores que calculan que hay en la provincia.

El área laboral es la que interviene en el acuerdo de partes, como el aguinaldo.

"Estamos en condiciones de aceptar el pago del aguinaldo en tres cuotas sobre todo para los pequeños negocios", dijo la dirigente sindical. Y Rodríguez sostuvo que "para el pago del aguinaldo en tres cuotas vamos a andar bien". Y aclaró que "los comerciantes no podemos hacer magia, es la forma en la que podemos hacer frente a ese compromiso".

El dirigente coincidió en que la excepción son aquellos negocios y cadenas y fueron considerados dentro de los servicios esenciales y nunca cerraron sus puertas, lo que no ocurrió con muchos negocios a partir del 20 de marzo, la fecha en la que el Gobierno nacional dispuso las primeras medidas por la cuarentena para todo el país.

A la par que los comercios tienen dificultades para el pago del aguinaldo, hay otros que incluso adeudan el pago de sueldos. En ese sentido, Moral dio a conocer que todavía hay un 25% de los empleados del sector en la provincia que les adeudan parte de marzo, abril y mayo. Y que no saben qué va a pasar con abril. "Muchos siguen sin cobrar el sueldo completo", manifestó la dirigente. Y aclaró que un sector lo único que ha venido percibiendo es por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), del Gobierno nacional, que abona el 50% del salario.

Un factor que no ayuda es que sigue la caída de ventas. Según un informe de la Cámara de Comercio, en junio las ventas del sector minorista en la provincia cayeron 23% respecto al mismo mes del año pasado, medido en unidades. La cifra muestra los efectos de la pandemia en los negocios, mientras que los rubros que lideraron la caída fueron indumentaria, jugueterías y material de construcción. No obstante, en la entidad destacaron la fuerte desaceleración que se produjo, teniendo en cuenta que desde que empezó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo venía por un tobogán. En efecto, las ventas del comercio minorista tuvieron derrumbes del 60% en marzo y del 70% en abril, cuando los negocios estuvieron cerrados, en tanto que en mayo descendieron 60% a pesar de que pudieron abrir la venta presencial al público a partir del 11 de ese mes.

A este panorama hay que agregar la preocupación de los comerciantes para hacer frente a otras obligaciones.

Realidad

25 Es el porcentaje de los empleados del comercio de la provincia a los que todavía les adeudan parte del salario de marzo, abril y mayo. En el gremio mercantil esperan que la situación se llegue a solucionar en el corto plazo.

Crecimiento

Según el último informe que acaba de difundir la Cámara de Comercio de San Juan, este año hay 221 locales desocupados en el centro sanjuanino, contra 167 que se relevaron en igual fecha del año pasado. Los números indican que se encuentran vacantes 54 locales, un 32,3% más que hace doce meses. Todo por el efecto de la pandemia.