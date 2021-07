El índice de salarios total registró en mayo un incremento de 2,8% producto de un alza del 3,5% en los haberes del sector privado registrado, del 2,9 % en la administración pública y del 0,9% en los trabajadores no registrados, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta forma, en los primeros cinco meses del año, el índice de salarios total acumuló un aumento del 20,1%, debido a que entre los meses de enero y mayo los ingresos del sector privado registrado lideraron la suba con un avance de 23,3%, seguido por el sector público, 19,5 % y el privado no registrado, con el 12,5%.



En tanto, en los doce últimos meses el índice de salarios total creció 40,7% interanual, con un alza del 43,3% en los privados registrados, del 36,2% en los empleados públicos, y del 40,4% del sector privado no registrado .



Las diferencias reflejadas por el informe del Indec en la evolución de los salarios entre un segmento y otro, responden al momento en que se celebran las paritarias y cada sindicato acuerda el reajuste de los haberes de sus representados.



El índice de precios al consumidor de mayo fue de 3,3%, mientras que en los primeros cinco meses del año acumuló una suba de 21,5% y en doce meses marcó un incremento del 48,8%.