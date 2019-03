Cuando está casi finalizando la temporada de verano y ya la gente tiene la vista puesta en el inicio de las clases, previsto para el viernes 8, un informe oficial reveló que la cantidad de turistas chilenos que ha ingresado a San Juan por el Paso de Agua Negra es la más baja en cinco años. Esto porque desde la apertura al tránsito, el pasado 28 de noviembre del año pasado, hasta el 28 de febrero, entraron a la provincia 19.581 personas, que lo hicieron en 5.518 vehículos. Es un 48,9% menos que la temporada anterior, cuando entraron 38.348 personas. Y para encontrarse una cifra tan baja hay que remontarse al período 2014/2015, cuando llegaron 20.927 personas por la misma vía. Y la razón dicen que es porque ante el temor de que cayera la cantidad de argentinos que decidieran cruzar la cordillera, que efectivamente se terminó dando, los operadores del vecino país pusieron en marcha agresivas campañas con promociones y descuentos que terminaron tentando a los chilenos a quedarse a veranear en su propia tierra.



“Es cierto que han ingresado menos turistas chilenos y es por las campañas de promoción en Chile para impulsar el turismo interno”, dijo Elena Peletier, secretaria de Relaciones Institucionales. En el mismo sentido, la gobernadora provincial de Elqui, Daniela Norambuena, dijo en declaraciones al Diario El Día, que muchos chilenos decidieron veranear en su país “lo que es muy positivo para nuestra región”.



Después del bajo número de las temporada 2014/2015, los números de chilenos que ingresaron a San Juan fue aumentando. En el período 2015/2016 fueron 35.479, en el período 2016/2017 fueron 41.504 y cayó un poco la temporada 2017/2018, cuando fueron 38.348. Estos datos corresponden a un informe de la Gobernación de Elqui.



Pero lo que ha sucedido ahora es que en el sector turístico del vecino país pusieron en marcha una serie de promociones y descuentos para atraer, en principio, a los turistas extranjeros, como los de San Juan, para que se animaran a cruzar la cordillera. Pero el efecto fue también entre los propios chilenos, que decidieron quedarse antes que cruzar, por ejemplo a San Juan.



Según datos del Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur), los datos de febrero arrojaron un 80% de ocupación en el Valle de Elqui, 78% para La Serena, Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros, y 70% para los valles de Limarí y Choapa.



Además de la depreciación de la moneda argentina, que hizo cambiar de planes a muchos veraneantes y que optaron por quedarse en el país en lugar de viajar al extranjero, el otro factor que causó gran temor entre los operadores turísticos chilenos fue el sismo que afectó la Cuarta Región en enero. Y por eso pusieron en marcha más atractivos para tentar a los veraneantes. Por ejemplo, los hospedajes tuvieron los mismos precios que la temporada anterior y las tiendas también reforzaron sus liquidaciones, con los 2x1 de productos electrónicos e indumentaria y descuentos especiales en malls, que terminaron atrayendo también a los propios chilenos.



>> Hubo menos gente que fue al vecino país



A la par que se redujo la cantidad de chilenos que vinieron a San Juan por el Paso de Agua Negra, también cayó, como era de esperar, la cantidad de turistas argentinos que hicieron el cruce hacia el vecino país. Según el informe de la Secretaría de Relaciones Institucionales, mientras en la temporada 2017/2018 fueron 45.152 personas, hasta el 28 de febrero pasado han sido 20.769 personas, es decir que el descenso fue del 46,9%. Y si bien todavía algunos se animarán a emprender el viaje, por turismo o por negocios, no creen que vaya a provocar un cambio sensible en las cifras. La razón no fue otra que la caída del poder adquisitivo de nuestra moneda, que hizo menos atractivo salir del país.



Si la comparación se hace solamente en febrero, el porcentaje de caída fue del 52,8% al pasar de 12.987 personas el año pasado a 6.133 de ahora.





Tránsito

El paso de Agua Negra fue habilitado al tránsito el 28 de noviembre del año pasado y según estiman en la Secretaría de Relaciones Institucionales permanecerá abierto hasta la primera semana de mayo, si es que antes no hay nevadas que obliguen a las autoridades a un cierre prematuro.

