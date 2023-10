"Creo que va a ser un año igual o mejor que el año pasado. Por eso, no queremos que se corte y, menos, hasta que asuman las nuevas autoridades. No sabemos quiénes serán, pero tuvimos una reunión y planteamos cosas (...) espero que sea un director (hombre)... porque después empiezan a acusar de violencia de género y no se cuántas cosas y toda la vida hemos discutido con los directores ". La frase es de Eduardo Garcés, presidente de la la Junta de Riego de Chimbas y de la Federación de Viñateros de San Juan.

El conocido empresario viñatero aparentemente tiene diferencias con la actual directora de Hidráulica, Guadalupe López, que desde hace un tiempo conduce esta área y se convirtió en la primera mujer en hacerlo. Los dichos de Garcés generaron revuelo en virtud que focaliza en el género.

En el entorno reconocen que se trata de un ambiente "de hombres" y que "históricamente" los interlocutores en Hidráulica siempre han sido hombres, y que esa condición les permitía discutir más airadamente, pero que López se ha mostrado a un diálogo abierto.

Los regantes tienen en su haber algunos encontronazos con los jefes de esta repartición, con el ingeniero Jorge Millón, mandamás de Hidráulica en la época de Gioja, llegaron casi a las trompadas, con empujones e insultos en la Planta Baja del Centro Cívico.