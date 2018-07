Construir un metro cuadrado en San Juan cuesta 29,7% más que hace un año: pasó de los $18.631,65 en julio del 2017 a lo actuales $24.172,81, de acuerdo a los datos relevados por el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (Circot), organismo de la Facultad de Ingeniería. Se trata de la suba más alta desde el 2016, cuando el indicador trepó un 33% respecto a julio de 2015. El año pasado el aumento interanual respecto al 2016 había sido del 21% (ver infografía).



El incremento interanual alto que tiene ahora se debe al impacto de la devaluación e inflación sobre los materiales de construcción y los costos de mano de obra producidos en los últimos 12 meses, y los efectos ya se hacen notar en el sector privado sanjuanino. Sucede que ese encarecimiento de costos y las altas tasas de interés que se aplican desde la disparada del dólar en mayo, tanto para los inversores como para los tomadores de créditos hipotecarios, han provocado un freno en la construcción privada, según aseguran los principales referentes del sector, Osvaldo lucero, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria; y Enrique Velasco, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación San Juan.



Ambos profesionales coinciden en que la obra privada hoy en San Juan se mueve a través de los proyectos que venían encaminados de antes, aunque se han desacelerado; mientras que los nuevos emprendimientos están frizados.



Velasco opinó que los inversores prefieren apostar al sistema financiero, colocar el dinero en Lebacs y recibir altas tasas de interés, mientras que los compradores ""están lejos de acceder a los créditos hipotecarios" cuyas cuotas se han ido muy altas porque están ligadas a la inflación.



""No es un momento fácil para la construcción privada, porque sin lugar a dudas la suba del metro cuadrado ha sido mucha, pero hay otro problema paralelo; y es que el Gobierno nacional no ha podido consolidar los préstamos hipotecarios por la misma inflación, las tasas se fueron muy altas", consideró Lucero.

De acuerdo al indicador que mide el Circot, la construcción de una casa del tipo Fonavi, de una planta de 77,10 m2 de superficie cubierta, de 3 dormitorios y que forma parte de un grupo de 100 unidades habitacionales que integran un barrio cuesta hoy 1.863.723,79 pesos. Desde la Cámara Argentina de la Construcción, donde la mayoría de las empresas trabajan con el Estado en la construcción de barrios del IPV, expresaron que lo único que hoy mantiene activo al sector es la obra pública, ""y sólo porque el Gobierno provincial está poniendo la plata", dijo Velasco.



En cambio Lucero, referente del sector que nuclea exclusivamente a desarrolladores privados, ve el futuro sombrío. ""En la primera mitad del semestre había cierta ilusión del crédito hipotecario, pero eso ahora se desvaneció, los bancos cambiaron las líneas y cuando la gente va a averiguar las tasas son imposibles". Si bien reconoció que hay "cierta demanda natural", esta va más lenta, y sostuvo que como no se están encarando obras nuevas el impacto se verá el año que viene, con falta de oferta y de trabajo. Respecto a la mano de obra agregó que ""está muy complicado el panorama y en muchos casos ya no se pueden seguir pagando jornales improductivos". Lucero también acusó al Gobierno provincial de "haber instalado una maquina de impedir" en las habilitaciones privadas y mencionó demoras que no son correctas en aprobaciones de impacto ambiental, de agua y de Rentas. ""El Gobierno no se da cuenta que debería alentar en estos momentos la construcción privada que genera mucho empleo". El profesional también cuestionó las demoras de aprobación de empresas de gas y luz.

1,86

millones de pesos cuesta hoy construir una vivienda tipo Fonavi, de una planta de 77,10 m2 de superficie cubierta. Esta vivienda forma parte de un grupo de 100 unidades habitacionales, que integran un barrio.

Los indicadores del Circot se realizan mes a mes, de manera ininterrumpida desde el año 1989. La entidad aclara que son indicativos y referenciales, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Cada tipo de obra merece un estudio particular.



Obra pública



Enrique Velasco, desde la delegación local de la CAC, dijo que la situación de San Juan difiere mucho de otras provincias que la están pasando mal, porque además de la obra privada también tienen frenada la obra pública debido a que la Nación demora o no envía los fondos correspondientes. Agregó que también están frenados nuevos emprendimientos del programa Procrear. En San Juan el aporte provincial mantiene la obra pública.