Durante la jornada del viernes, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, visitó la provincia de San Juan para junto al gobernador Sergio Uñac, hacer entrega de maquinaria agrícola contemplada en diversos programas de índole nacional y provincial, como también firmar convenios como los de implementación de medidas de apoyo a la emergencia en el marco de la Ley 26.509 por unos $150 millones de pesos.

En ese marco, el gobernador y el ministro llevaron adelante la entrega de maquinaria a través del Programa de prevención de eventos climáticos adversos y fortalecimiento de las actividades agrícolas y ganaderas de las economías familiares. Además, de maquinaria del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) financiado con fondos del préstamo BID y fondos del tesoro provincial. Los beneficiados fueron los municipios de Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil.

También se concretó la rúbrica para la mejora del Sistema del Canal Benavídez- Gral. 9 de Julio que cruza los departamentos de Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y 9 de Julio, con el fin de rehabilitar el sistema de riego y drenajes de dicha área de riego, mediante la realización de obras de infraestructura y servicios, en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV), financiado con fondos del préstamo BID y con fondos del tesoro provincial.

Durante el acto, Uñac valoró la tarea de los intendentes sanjuaninos al decir que “se involucran con la matriz económica y productiva para la generación de empleos de sus comunidades y eso tiene un valor trascendente”.

Seguidamente, hizo lo propio con los representantes de cámaras, federaciones y asociaciones de la actividad económica. Explicó que "son socios estratégicos de esta gestión. Sin ellos no sería posible pensar en fortalecer la economía. El diálogo es fundamental. No hace falta que pensemos igual, hace falta que tengamos objetivos idénticos y nos pongamos a trabajar para que aun en las diferencias podamos encontrar un camino común que nos permita cumplir con esos objetivos estratégicos”.

Luego, el gobernador sanjuanino hizo foco en el trabajo conjunto entre la Provincia y Nación, indicando que "este tipo de actos, con la presencia de ministros nacionales fortalecen el federalismo".

Uñac continuó su alocución indicando que los convenios firmados generarán soluciones para la sociedad y explicó que San Juan entendió que debía sumar actividades a las preexistentes para generar más y mejor trabajo.

“En San Juan pensamos que debemos trabajar codo a codo para fortalecer, desarrollar, promover y hacer crecer el sector agrícola sanjuanino y por eso la alianza estratégica con el Gobierno nacional es sumamente necesaria. Necesitamos de esa mirada federal para poder cumplir con los sueños de los sanjuaninos”, analizó el gobernador.

Por su parte, el ministro Basterra aseguró que las responsabilidades que asumieron en San Juan contribuyen a la visión de desarrollo federal que tiene el presidente y su cartera ministerial. Destacó también el trabajo en conjunto y aseguró que “la ayuda continuará llegando a otros municipios".

"Ante la declaración de la emergencia agropecuaria, firmamos un convenio por $ 40 millones, lo que es un aporte importante sumado a otros, lo que nos llena de satisfacción porque sabemos que es el dinero mejor invertido, ya que estamos revalorizando el trabajo, la producción y el agregado de valor local, que cierra el circuito de las Economías 4. 0", añadió el ministro.

Para finalizar, puso en alza el trabajo del Gobierno de San Juan al señalar que “el Estado en su rol de defensa de sus ciudadanos, con la responsabilidad que le delegó la ciudadanía, se cumple notablemente en San Juan”.

A su turno, Díaz Cano, explicó los tres programas que lanzaron denominados: fondos rotatorios, mejora genética y el programa de mejora en Infraestructura de Establecimientos Pecuarios y Ganaderos y realizó un raconto de los trabajos de manera conjunta con la cartera nacional.

Finalmente agradeció el apoyo brindado por Nación al decir que “buscamos que el trabajo en conjunto genere acciones que beneficien a todo el sector productivo”.

Posteriormente, el ministro Basterra y el gobernador Uñac recorrieron las instalaciones de la Planta de Faena y Frigorífico Provincial, inaugurada en 2019 y el Centro de Vacunación contra el COVID-19 ubicado en el Polideportivo de la Escuela San Martín.

Acompañaron durante las actividades, el senador nacional Rubén Uñac; el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Marcelo Alos; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi; intendentes municipales de Valle Fértil, Omar Ortiz; de Jáchal, Miguel Vega; de Iglesia, Jorge Espejo; de Calingasta, Jorge Castañeda; el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzspan; el secretario de Política Económica, Alejandro Moreno; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Marcelo Balderramo; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Mestre; el presidente del INV, Martín Hinojosa; el director del Centro Regional Mendoza-San Juan INTA, Claudio Galmarini; el director Regional de SENASA, Sergio Rossi; entre otras autoridades.

Sobre la Planta de Faena

La Planta de Faena y Frigorífico Provincial, ubicada en Rawson e inaugurada en 2019, se proyectó según la Ley Federal de Carnes N° 22.375 en categorización de frigorífico tipo “A” y tuvo una inversión de más de $180 millones.

Tiene una capacidad de faena proyectada de 151 vacunos, 301 porcinos y 301 caprinos-ovinos por turno (8 horas). Tiene como función principal la línea de desarmado de los ganados bovino, porcino y caprino desde su llegada hasta la salida de los productos y subproductos cárnicos (media res, juego de menudencias, cuero, tripas, grasa, etc). Las edificaciones necesarias fueron ordenadas en secuencias lógicas para el funcionamiento de dichas actividades.

Se invirtieron $165 millones: la mitad de la inversión se destinó a la obra civil y la otra mitad al equipamiento

Las rúbricas, en detalle

Durante el acto se llevó a cabo la firma de dos convenios. El primero entre la Provincia y el Instituto Nacional de Vitivinicultura para potenciar la Ruta del Vino y el desarrollo y promoción del sistema de designación de origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica como factor de calidad, para lograr de esta forma aportar al desarrollo turístico y económico local y nacional.

También, a través de la firma del convenio para para implementar medidas de apoyo a la emergencia en el marco de la Ley 26509, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destinará más de $45 millones de pesos que servirán para fortalecer la capacidad productiva de los agricultores familiares.

En la ocasión, se presentaron los programas del Plan ganadero: Fondo rotatorio para el desarrollo del sector ganadero; Programa de Mejora Genética y Sanidad reproductiva de los rodeos pecuarios de la provincia de San Juan; y el Programa de Mejora en Infraestructura Básica de los Establecimientos Pecuarios/Ganaderos de la provincia.

Finalmente, se firmó el Acta Acuerdo para la implementación de las buenas prácticas frutihortícolas obligatorias y entregaron una resolución de Sellos “Alimentos Argentinos una elección Natural” a las empresas Enav Sociedad Anónima y Mosto Mat Sociedad Anónima.

Fondo rotarorio para el desarrollo del sector ganadero

Tiene por objetivo promover el acceso al crédito de los productores ganaderos de la provincia, que permita la mejora de la competitividad, de la integración, del capital de trabajo y del agregado de valor de la actividad. Se trata de un crédito tasa 9,9% destinado a pequeños y medianos productores que desarrollen actividades vinculadas a la cadena ganadera.

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico financia hasta $800.000 por proyecto con un plazo de 36 (treinta y seis) meses para su devolución, incluido el plazo de gracia de 6 meses.

Mediante este crédito se podrá financiar la compra de insumos para la implantación de forrajes y granos con destino a la alimentación animal (alfalfa, maíz, sorgo, avena, etc.), adquisición de máquinas o equipos vinculados a la actividad de siembra y cosecha de forrajes y granos con destino a la alimentación animal, adquisición de infraestructura: corral, manga, brete, cepo, tranqueras, silos para almacenamiento de cereales o forrajes, etc. y compra de animales.

Programa de mejora genética y sanidad reproductiva de los rodeos pecuarios de la provincia

Este programa tiene por objetivo contribuir a la mejora genética y reproductiva de los rodeos bovino, caprino, ovino y porcino de San Juan. Está dirigido a pequeños productores ganaderos que posean entre 20 y 150 vientres bovinos; entre 5 y 20 cerdas madres; rodeos caprinos y ovinos no mayores a 30 vientres.

El beneficio se materializa en la entrega de un reproductor macho de la especie elegida o de los insumos para realizar una mejora en la calidad genética de los rodeos pecuarios.

De esta forma será posible mejorar los índices de preñez y destete; aumentar la calidad genética de las crías, aumentar la oferta de terneros, para los sistemas de recría, engorde y lechería que hoy se están desarrollando en San Juan y que actualmente se proveen de otras provincias, y aumentar la oferta de crías porcinas, caprinas y ovinas en atención a la demanda insatisfecha que la provincia tiene de carnes de las especies mencionadas.

Programa de mejora en infraestructura básica de los establecimientos pecuarios/ganaderos de la provincia

Está destinado a financiar insumos para infraestructura básica, para establecimientos de producción pecuaria de las diferentes especies: bovino, caprino, cerdos, ovinos, etc.

Se puede solicitar por un monto máximo de $320.000 que se otorgan en 4 etapas de $80.000 cada una. Está destinado a pequeños y medianos productores de la provincia de San Juan con tradición en actividades agropecuarias, que dispongan de establecimientos pecuarios.

Servirá para la compra de alambre para la construcción corrales, para la compra de equipamiento básico como: mangas, bretes, cepos, balanzas, etc; para la adquisición de materiales necesarios, como por ejemplo sistemas de provisión de agua (mangueras, bebederos, bombas de extracción, paneles solares, etc.), corrales (postes, columnas, chapas, alambre, etc.); y para la implantación y compra de semillas para sistemas bajo riego o de monte natural y suplementación estratégica de animales, sobre todo a las crías.