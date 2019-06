Desde este miércoles, el programa Ahora 12 -y sus variantes- estará disponible todos los días de la semana. La intención oficial es impulsar el consumo con más de 200 cadenas comerciales que ya ofrecen cuotas sin interés, y motorizar así la economía a meses de las elecciones.

El secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, informó hoy que la resolución con esta novedad fue firmada esta tarde y que mañana se publicará en el Boletín Oficial. De esta manera, el programa creado por Axel Kicillof y mantenido por la gestión del presidente Mauricio Macri ya no sólo estará disponible de jueves a domingo (como era hasta ahora), sino también el lunes, martes y miércoles. Esto durará -indicaron- desde mañana hasta el 31 de diciembre.

Desde comienzos de este mes, el Gobierno anunció que -tras un acuerdo con los bancos- una baja de 25 puntos en la tasa de interés del programa Ahora 12 (que incluye las 3, 6 y 18 cuotas). Una semana después informó que más de 200 cadenas ya se habían sumado a una idea optativa, mencionada con el primer anuncio, de ofrecer cuotas sin interés. En este último caso, el costo de financiación lo absorberían los comercios (en negociación con la industria).

El Gobierno esperaba duplicar en los primeros meses la facturación de Ahora 12. En los meses previos al anuncio era de $7000 millones. Pero según dijo Werner, ya en junio (primer mes) lograrán el objetivo de superar los $14.000 millones. No obstante, el secretario no quiso todavía adelantar un número hasta que no estén cerrados los primeros 30 días.

Otras de las novedades, contaron en un encuentro con la prensa en Comercio Interior, es que se sumará al programa oficial un nuevo rubro hasta ahora no tenido en cuenta. Se trata de los pequeños electrodomésticos (pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras y tostadoras, entre otros).

Además, se podrán comprar colchones, televisores y pequeños electrodomésticos en las tiendas de rubros generales adheridas (grandes supermercados). En esos comercios sólo se podían adquirir hasta la actualidad celulares, computadoras y productos de línea blanca.

Por otro lado, informaron, se duplicará el tope de venta para el rubro de anteojos (de los actuales $5000 a $10.000) y en la venta para motos (de $80.000 a $120.000). Y se sumará el rubro perfumería (productos de cosmética, cuidado personal, y perfumes nacionales).