Los sanjuaninos no están usando mucho las parrillas en enero, pese a los esfuerzos del gobierno nacional de frenar la exportación de siete cortes parrilleros para mantener a raya los precios. Según coincidieron empresarios cárnicos sanjuaninos, este mes se frenó el aumento de precios constante que venía registrando la carne en los últimos tiempos -incluso en algunas carnicerías retocaron los precios hacia abajo- y dicen que es porque la venta está muy floja: aseguran que se ha derrumbado un 30% la demanda con el comienzo del nuevo año. Algunos piensan que puede ser estacional, porque hay muchos ciudadanos que se fueron a vacacionar; pero también consideran que con precios que rozan los $1.000 el kilo es lógico que se coma menos carne cuando el bolsillo no da más con tantos aumentos en la vida diaria.

De acuerdo al sondeo realizado en San Juan, el precio de la carne aumentó 78,95% doce meses: el kilo de media res -que es la forma en que se comercializa mayormente en la provincia- pasó de $285 en diciembre 2020, a $510 en diciembre de 2021. Pero en enero no se han producido incrementos hasta el momento. ""Están tan bajas las ventas que la carne no está teniendo grandes modificaciones. Creo que sí van a haber modificaciones con el nuevo cepo que ha puesto el gobierno a algunos cortes de carne; pero a mi juicio, los vamos a ver en unos meses más; no por el momento", dijo Sebastián Parra, uno de los grandes mayoristas sanjuaninos. Contabilizó que se ha acumulado un 50% menos de venta en dos años, desde 2020 a la fecha. En esos dos años se ha perdido el 14% de la producción, dijo, y opinó que con la nueva medida nacional de frenar las exportaciones hasta el 2023 y querer regular el mercado interno se va a perder otro 15% más. Parra no tiene esperanzas de que las ventas aumenten. ""El poder adquisitivo de la gente está destrozado. Hoy día cualquier persona con un ingreso básico, para comerse un asado necesita destinar un 10% del sueldo. Eso está llevando a que las ventas estén muy bajas y se va poner peor", dijo.

Ariel Vargas, desde Carnes California, coincidió en que el precio se mantiene planchado, después del pico que hubo a fines de noviembre, principios de diciembre. ""Enero arrancó un poco duro en cuanto a ventas, pero estamos trabajando. Incluso hemos corrido el horario y en la tarde abrimos a las 19 por el calor, pero la venta ha bajado bastante, digamos que es similar al consumo de noviembre", señaló. Saúl Vargas, otro conocido empresario del Mercado de Abasto de Capital, dijo que en su caso ha bajado el precio ""porque no hay buena venta". ""El consumo ha bajado entre 25% y 30% en enero, porque mucha gente se ha ido y también por los sueldos bajos", afirmó. En la feria el kilo de matambre y el de vacío ronda los $750, y el kilo de costilla, los $650. La molida común está a $350 y la especial, a $620, mientras que cortes premiun como peceto o lomo trepan a $900 y $950.

Pero hay otras carnicerías que tienen precios más elevados, y un kilo de blanda está entre $900 y $1.000, las costillas a $970, la carne molida especial llega a $650; y el peceto y el lomo llegan a $1.500.

Carne vacuna

79 por ciento es el incremento que tuvo el kilo de la media res vacuna en diciembre de 2021 respecto a diciembre 2020.

La venta

30 por ciento cayó la demanda de carne vacuna en las carnicerías, por las vacaciones y por el menor poder adquisitivo.

El pollo

56 por ciento subió el precio del kilo de pollo en diciembre 2021, respecto a igual mes del año anterior.