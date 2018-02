Visitas. Muchos padres consultan precios antes de tomar la decisión de qué prenda comprar para que los chicos asistan a clases.

Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina, como sostiene el dicho, porque está previsto para el lunes 5 de marzo, toca otra vez adquirir la indumentaria necesaria para que los chicos asistan a clases en los colegios privados. La novedad que se presenta este año es que el precio del uniforme por cada alumno superó la barrera de los 2.000 pesos y que los valores se han incrementado hasta en un 20%, según afirman los comerciantes del rubro. Pero las ventas todavía vienen flojas, para sorpresa del sector, a pesar de que falta tan poco tiempo para el fin de las vacaciones.



El incremento es similar al que se registró el año pasado y está por debajo de la inflación de los últimos 12 meses que, según datos del Indec, fue del 25,3%. El porcentaje del incremento viene bajando, luego de años en los que llegó al al 40%, como ocurrió en el 2016.



Este año los comerciantes sostienen que hubo algo de compras anticipadas en noviembre y diciembre, antes de las vacaciones, y que volvió a darse, pero en menor medida, las adquisiciones en Chile, para los que viajaron en plan de descanso. Pero que todavía vienen lentas las operaciones a pesar del poco tiempo que resta para la vuelta a clases.



Un equipo completo que incluye pantalón de vestir, chaqueta, remera, el conjunto de buzo y pantalón, camisa y la campera, no baja de los 2.500 pesos por niño."A diferencia de otros años, las ventas vienen flojas", dijo Gimena Páez, de Danyo.



Por pago de contado, el cliente recibe un descuento de un 15%, mientras que también aceptan tarjetas para planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés, como el "Ahora 12".



Si algún cliente quiere adquirir alguna prenda en particular, una chomba cuesta 490 pesos, short 260 pesos, conjunto de pantalón y buzo 590 pesos, camisaco 590 pesos y una campera de polar 690 pesos.



En Coyote tienen descuentos del 10% por pago de contado, dijo María Angélica Montaño.



Un caso particular es el de Turcatto Uniformes, que tiene descuentos de hasta el 50% por pago de contado y prendas a precios muy convenientes porque están en liquidación, según dijo Jorgelina Turcato.

Para tener en cuenta

Mochilas más caras

Un relevamiento que viene realizando este diario desde 2013 mostró que tomando en cuenta los precios de los mismos 51 artículos se encontró que el total la canasta escolar está 33% más cara que el año pasado. Y que este año lo que más se encareció fueron las mochilas, con incrementos de prácticamente el doble.



Si los papás tuvieran que comprar esa canasta completa deberán contar en el 2018 con 3.148,50 pesos, frente a los 2.364,43 pesos que eran necesarios el año pasado.



En los locales del rubro informaron que los productos de librería aumentaron al ritmo inflacionario y que algunas disminuciones de precios tienen que ver la poca venta de la temporada pasada.

Precios acordados

El Gobierno provincial anunció el lunes pasado la nueva canasta escolar en el marco del programa "Precios acordados", que incluye más artículos y comercios adheridos que el año pasado y que hasta sumó un nuevo departamento, que es Rawson. Otra de las novedades es que por primera vez incorporó dos productos que hasta ahora no formaban parte de la oferta: mochilas y calzado.



Entre los 24 artículos se encuentran por primera vez una mochila, por 200 pesos y un par de zapatos para que los chicos vayan a la escuela, por 400 pesos, además de productos tradicionales como lápices, cuadernos, tijeras y gomas de borrar.



Este tipo de convenios se vienen implementando con las librerías al menos desde el 2008.