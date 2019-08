El índice de Riesgo País, que elabora el JP Morgan, alcanzaba esta mañana los 1.607 puntos básicos luego de haberse mantenido estable en alrededor de 900 puntos durante la mayor parte de la jornada del lunes.

Esto se debe a que el "spread" (brecha) entre la tasa de retorno de los bonos bonos soberanos argentinos que ya están operando a 10 años y el equivalente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ya supera los 16 puntos porcentuales.

Esto significa que a la Argentina endeudarse en dólares le cuesta ese porcentaje anual más de lo que le cuesta a los Estados Unidos por un título comparable. Un bono del tesoro de los EEUU a diez años rinde hoy 1,615% anual (165,1 puntos básicos).

Esta tasa de interés exorbitante que los mercados internacionales le exigen a la Argentina para tomar sus bonos es lo que impide al país financiar su déficit público en el exterior y lo que en los hechos obligó a buscar un acuerdo de auxilio financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El actual es el Riesgo País más alto desde el 4 de mayo de 2009, cuando concluyó a 1.685 puntos básicos.

El pico para este indicador se dio con 7.222 puntos básicos durante agosto de 2002 en la crisis posterior al default decretado en la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. En tanto, el registro más bajo fue en enero de 2007 cuando descendió hasta los 184 puntos básicos. Un riesgo país de más 500 puntos ya puede ser considerado como "alto".

En ese contexto, el Gobierno duda en realizar la licitación de Letes programada para hoy. Son USD 950 millones, de los cuales USD 350 millones corresponden al sector privado. "No se va a pagar 25% para renovar una letra a tres meses", dicen en Hacienda. Hasta en ese refinanciación de corto plazo impactó la crisis del lunes después de las PASO. Recién sobre el mediodía si haría un anuncio formal al respecto.

Dudas sobre la cifra de riesgo país del lunes

Mientras los bonos se desbarrancaban hasta un 25% y los créditos contra default subían hasta mostrar una posibilidad de cesación de pagos de hasta 75%, en el peor día para la economía local desde 2001, el riesgo país aumentó "poco". O sea, subió por sobre los 900 puntos en la mañana y luego se ubicó en torno a los 870 puntos básicos (el viernes había cerrado en 860)… hasta que explotó muy avanzada la noche de ayer hasta superar los 1500 puntos, un alza cercana al 70 por ciento.

¿Qué pasó? ¿Por qué tardó en reflejarse esa fuerte suba durante todo el día? Entre los analistas financieros hubo muchas dudas y hablaron entre ellos a lo largo del día. Además, durante casi todo el día, los bonos no mostraban el precio de la oferta, la punta vendedora, y eso podría haber impactado en el cálculo final."Era obvio que el riesgo tenía que subir por la caída de los bonos, pero JP Morgan no lo reflejaba así. Así que hicimos el cálculo nosotros, a mano, tomando la tasa interna de retorno (TIR) de los títulos. Y nos daba más de 1500 al mediodía", relata uno de ellos.

"Hubo mucho ruido con eso, la cifra no cerraba con los bonos, pero el dato no se publicaba oficialmente. En el mercado se habló incluso de alguna 'mano política' o un manejo particular en medio del caos, pero no tiene sentido porque los bonos caían igual. JP Morgan toma los bonos con legislación de Nueva York y los de ley local, como Bonar 2020 y Bonar 2024, pero igual estaba todo para abajo", explica otro.