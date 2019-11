Todas las aseguradoras han incrementado los precios al ritmo del aumento de los precios de los autos, las subas de los repuestos y la actualización que se dispuso a la cobertura de los seguros de responsabilidad civil.

La disparada en el aumento del precio de los automóviles y los repuestos, que tuvo su máxima expresión a partir de agosto a causa de la aceleración de la inflación y la suba del dólar, impactó de lleno en el mercado asegurador. El seguro del auto en esta provincia muestra un aumento que llega hasta el 48,5% este mes, comparado con noviembre del 2018. El aumento no es parejo, en algunas compañías acumulan un 40% o un 42%, pero la mitad de esa suba se produjo en los últimos tres meses, según reveló un sondeo realizado entre diferentes aseguradoras que operan en la provincia. La explicación de cuatro compañías consultadas -La Mercantil Andina, Sancor, Triunfo y Mapfre-, es que el precio de venta de los vehículos se disparó con la última devaluación de agosto, cuando el dólar saltó de 45 a más de 60 pesos. Eso provocó también subas en los repuestos para arreglar los autos cuando tienen un siniestro. Además, a principio de año la Superintendencia de Seguros de la Nación actualizó la cobertura de los seguros de responsabilidad civil obligatorios (seguros contra terceros) elevando de 6 millones a 10 millones los montos máximos de cobertura. Los tres factores son los que obligaron a subir este año las pólizas para que puedan cubrir la suma asegurada.

En los últimos tres meses las subas fueron más notorias. En Triunfo Seguros normalmente ajustan tarifas dos veces al año, pero en septiembre pasado, por la situación especial de que los precios de los vehículos subieron 30%, hubo un ajuste del 17% en las coberturas de casco, explicaron. En Sancor los ajustes son cuatrimestrales -en marzo, julio y noviembre- pero el último retoque lo adelantaron a octubre, y ayer no aseguraron que no vaya a producirse otro antes de que finalice el 2019. En Mapfre aseguraron que la última suba fue en agosto. En la compañía La Mercantil normalmente hacían ajustes cada 4 o 6 meses, pero este año decidió aplicarlos todos los meses y hasta antes de las elecciones primarias oscilaban en 2% mensual, pero luego se aceleraron: en septiembre el seguro subió un 4%, en octubre otro 4% y en noviembre, acaban de aplicar un 3%. Carlos Negrin explicó que años anteriores el aumento no superaba el 30%, pero este año acumula un 48,5%. Por el encarecimiento de los repuestos, a las compañías les pasa ahora que ante cualquier siniestro la reparación supera el 80% del valor asegurado del auto, por lo que deben afrontar grandes gastos en los casos de seguros de destrucción total. Del mismo modo, un seguro de motos básico aumentó 25% entre agosto cuando costaba $187 y octubre en que trepó a $234, explicaron en Moto Lucero.

Un seguro intermedio de los más vendidos, para un auto Gol 2017 1,6 5 puertas (valuado en $470.000) que cubre además roturas de parabrisas, ronda los $1.879 mensuales. Para una Toyota Hilux con igual cobertura y año, sale $3.581 y para un BMW X1 20I Drive Sport, $5.546. Las coberturas básicas obligatorias (contra terceros) rondan los $850 a $900 para un vehículo mediano y $1.200 para una camioneta.



Sin cambios

Las compañías consultadas dijeron que a pesar de los aumentos no han notado que las personas busquen pasarse a opciones más económicas de la cobertura. También advirtieron tener precaución al contratar empresas baratas porque no suelen atender los compromisos en tiempo y forma.

Siniestralidad menor

En San Juan las pólizas de seguro son más baratas porque la siniestralidad es menor: en 2018 la provincia tuvo sólo un 0,5% del total de siniestros del país, mientras en Mendoza fue del 3,7% y Buenos Aires, del 46%, según datos de la Superintendencia de Seguros. El daño parcial es del 0,5% y el robo parcial el 0,6%.