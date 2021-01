La cantidad total de puestos de trabajo se redujeron durante el tercer trimestre de este año 9,2% respecto a igual período del 2019, para alcanzar los 18,8 millones de empleos, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Entre los meses de julio y septiembre de este año -en medio de las medidas tomadas por la pandemia de coronavirus-, el nivel de actividad económica se contrajo 11,4% frente a igual lapso de 2019, según los datos del propio Indec.



Pero si bien el promedio de caída fue del 9,2%, el sector que resultó más perjudicado en medio de la pandemia fue el de los trabajadores no registrados o informales, que marcaron un retroceso del 18,8% para sumar los 3,9 millones de puestos.



Protegidos por la doble indemnización ante despidos arbitrarios, la cantidad de asalariados registrados cayó 3,3% entre julio y septiembre pasado, al sumar 10,2 millones de empleados.



En tanto, los trabajadores no asalariados, que comprende a empleados temporarios o cuentapropistas, tuvieron una merma del 12,2 % en la cantidad de puestos para alcanzar los 4,6 millones de puestos.



Junto a esta caída en la cantidad puestos de trabajo, también se verificó un descenso del 22,3% en el número de horas trabajadas, que sumaron 25.875 millones en el tercer trimestre de 2020.



Sin embargo, y a diferencia de lo que paso con los puestos de trabajo, no hubo diferencias significativas entre asalariados, registrados o no, y no asalariados, en la pérdida de horas de trabajo ya que todos registraron un descenso en torno al 22% interanual.



La tasa de desocupación alcanzaba al término del tercer trimestre del año el 11,7%, dos puntos por encima de igual período del 2019.



El Indec dio a conocer hoy la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” para el tercer trimestre de 2020, la cual dio cuenta que la participación de la remuneración del trabajo asalariado (RTA) alcanzó 47,1% del valor agregado bruto (VAB) a precios básicos, es decir, un aumento de 1,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a igual trimestre de 2019.



Por su parte, la participación del excedente de explotación bruto (EEB) se incrementó en 2,7 puntos porcentuales (p.p.) y en el ingreso mixto bruto (IMB) tuvo un descenso de 0,5 p.p.



Los impuestos netos de subsidios a la producción (T-S) representaron -6,3% del VAB en el tercer trimestre, cuando en igual período del año anterior habían sido -2,2%.