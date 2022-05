El Gobierno anunció hoy la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que, a partir del 1 de junio será de $ 280.792 -frente a los $ 225.000 actuales- y anticipó que el medio aguinaldo que trabajadores y trabajadoras perciban junto al sueldo de junio próximo no estará alcanzando por el tributo.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, formuló el anuncio esta tarde en la explanada de la Casa de Gobierno, acompañado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el cosecretario de la CGT, Hector Daer, tras una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández.



A su turno, Massa, dijo que la medida apunta a "defender el poder de compra de los salarios" y remarcó que el salario "es una remuneración, no una ganancia".



Asimismo, afirmó que la medida regirá desde el 1 de junio próximo y anticipó que el medio aguinaldo quedará excluido del pago de Ganancias.



"La decisión del Presidente es que la semana que viene terminan de cerrar dos paritarias que faltan, ahí queda consolidado lo que se llama Ripte y, una vez que está consolidado el Ripte, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo respecto del pago de Ganancias", detalló el titular de la Cámara de Diputados.



Por su parte, Daer señaló que "la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga para tener un circulo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y mejor calidad de vida de los argentinos".



"Que este paso que damos nos permita a los trabajadores que, con el incremento de paritarias, no se termine tributando al Estado ese aumento de salario", remarcó el dirigente cegetista, quien participó de la reunión en la Casa de Gobierno junto a sus pares Pablo Moyano y Carlos Acuña.



En tanto, Guzman recordó que, en el año 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri "2,1 millones de personas tributaron el impuesto a las Ganancias" y que el año pasado se reformó el tope de Ganancias y "se logró reducir en 1,2 millones de personas, trabajadores y trabajadoras, que tributaban este impuesto".



"Este Gobierno dispone políticas para defender los intereses de los y las trabajadores", remarcó Guzmán al realizar los anuncios en las escalinatas de acceso a la Casa Rosada, donde previamente se había desarrollado una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández.