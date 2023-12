La falta de stock de alimentos, productos de limpieza y de perfumería es una realidad en las góndolas sanjuaninas. Carlos Icazati, gerente de América Mayorista, indicó que si bien están recibiendo continuamente nuevas listas de precio, sólo están vendiendo lo que tienen en stock porque actualmente no son abastecidos por los proveedores.

En una entrevista a LV5 Radio Sarmiento, Icazati señaló que "las empresas mandan listas de precios pero no están entregando la mercadería. Están esperando que hable el ministro (Caputo), porque no hay dólar, no se porqué, pero el abastecmiento no es normal. No entregan aceite, harina, perfumería, limpieza" y agregóq ue de recibir al menos 10 camiones por día, hoy no llegó ninguno por lo que "vendo de mi stock para no cerrar las puertas".

El empresario indicó que por el momento, gracias al stock propio, se redujo la presencia de los artículos esenciales a una o pocas marcas y abrigó una esperanza que luego que hable el Ministro Caputo comience a normalizarse la situación. "Esto no puede continuar. Y pasa en todos los rubros. No me imaginaba que esto iba a ser así y no lo hemos vivido antes", confesó.

"El aceite aumentó un 200% en dos meses y medio. La harina, el 100%. Hemos tenido una venta superior la semana pasada pero no vamos a tener a quien vender la próxima", completó.