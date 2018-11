Tarjeta. La SUBE es la única opción para pagar el pasaje porque los choferes ya no reciben efectivo.

Mientras el sector empresario quiere que el valor del pasaje de colectivo con la SUBE llegue a los 19 pesos para la primera sección, que representa un incremento del 44%, en el Gobierno sanjuanino hablan de que no superará los 16,20 pesos, que representa un 23%, un dato que surge de considerar la inflación prevista para el 2019 y que incluso aparece en el proyecto de presupuesto para el año próximo que ya está en la Cámara de Diputados, según dijeron fuentes oficiales. El aumento se aplicará en un contexto en el que la administración provincial se hará cargo del subsidio al transporte, que hasta ahora venía pagando el Gobierno nacional, y que para el año próximo se estima que significará unos 1.200 millones de pesos.



De lo que se está hablando hasta ahora es que el nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2019 y se analizan también retoques en otros ítems, como el escolar, que actualmente está en 3,80 pesos.



Al cabo de, al menos, cinco reuniones entre los empresarios de colectivos nucleados en la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que preside Ernesto Moyano, con los funcionarios de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, que conduce Ariel Palma, se ha ido planteando el escenario. Los dueños de los micros aducen la fuerte suba de los insumos, como repuestos y combustibles y salarios, para justificar el porcentaje de incremento que solicitan. Y citan que, por ejemplo, el gasoil ha tenido un aumento de un 75% en lo que va del año. Desde el sector oficial consideran que la cifra que reclaman es muy elevada y que el parámetro que se tendrá en cuenta es la inflación estimada para el año próximo, que es el 23%, un número que también aparece en el presupuesto nacional, que ya fue aprobado.



El pasaje con la SUBE es un tema muy sensible para el Gobierno provincial, y más en un año electoral como el próximo, por lo que las autoridades están siendo muy cuidadosas con el estudio de costos, que determinará el incremento final. En esa evaluación se tienen en cuenta la cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido y los insumos que hacen falta para tener las unidades en funcionamiento.



Según los usos y costumbres en la provincia, la tarifa para el boleto se negociaba y tenía un incremento al año, pero el 2018 fue la excepción. Es que hubo dos subas, la última entró en vigencia a partir del 1 de julio pasado y fue ante la decisión del Gobierno nacional de dejar de subsidiar los incrementos salariales a los choferes. Con ese segundo retoque, la primera sección, que es la más utilizada por los pasajeros sanjuaninos, trepó de 11,20 a 13,20 pesos, es decir que fue del 18%. Y el escolar pasó de 3,20 a 3,80 pesos.



Ahora el escenario sigue complicado porque al fuerte incremento de los insumos necesarios para mantener a los colectivos en las calles, se suma que el Gobierno nacional dispuso quitar todo el subsidio al sector, y que sean las provincias las que se hagan cargo de ese ítem. Según las cuentas que sacan en el Gobierno local, para el 2019 serán unos 1.200 millones de pesos, que de otro modo podrían haber sido destinados a otras necesidades, como obra pública o gastos sociales.



Según estiman en el sector la definición sobre el aumento del pasaje no tardará en producirse.





El último

18 Fue el porcentaje de incremento del pasaje con la SUBE que entró en vigencia en julio pasado.

Ayuda oficial

Hasta ahora, el Gobierno nacional de lo único que se va a hacer cargo es de pagar lo que se denominan los atributos sociales, es decir el porcentaje de descuento que se les hacen a los jubilados y a los excombatientes del Malvinas. En el caso del sector pasivo sólo abonan el 45% de la tarifa.