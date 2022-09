Sectores hoteleros y gastronómicos, comerciantes y agentes del sector turístico se metieron en la polémica suscitada por el cuestionamiento que hizo la oposición de Juntos por el Cambio a la realización de eventos deportivos en San Juan, y hablaron de que gracias a ellos lograron reactivarse tras las cuantiosas pérdidas que dejó la pandemia. Incluso aseguran que en este momento tienen gran incidencia para el mantenimiento de la actividad y el empleo. Mencionaron no sólo las ocupaciones hoteleras y pasajes, sino también el movimiento que se genera en bares y comidas en restaurantes, el incremento de la venta de excursiones a acompañantes de los deportistas, y el impacto en general en comercios, supermercados y farmacias, entre otros. La reacción vino luego de que el interbloque Juntos por el Cambio presentara el miércoles un pedido de informes sobre los montos de contrataciones de eventos deportivos encarados por la gestión uñaquista. Los diputados opositores solicitaron ayer que el proyecto sea incorporado al orden del día, lo que sucedió y la iniciativa fue girada a comisión. Eso acontece cuando se acercan dos meses cargados de eventos deportivos nacionales e internacionales (ver recuadro). 'Si hoy no tuviéramos esos eventos para el sector sería una catástrofe', dijo Rubén Miadosqui, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan (AHG). Dijo que prácticamente están copadas las reservas para los meses de octubre y noviembre en los establecimientos del Gran San Juan y departamentos aledaños por la gran afluencia de visitantes que se espera para diferentes eventos deportivos. Agregó que en la Federación nacional del sector se habla del 'fenómeno sanjuanino' por la reactivación que han generado ese tipo de encuentros, y elogió la tarea conjunta entre el Ministerio de Turismo, el Bureau que nuclea a operadores privados; y las cámaras del sector. Respecto a la gastronomía, aseguró que la facturación sube el 100% cuando hay eventos deportivos 'y eso acarrea laburo para muchísima gente'. Rubén Dallazuana vocero hotelero de la AHG estimó que la facturación en hoteles crece mínimo un 60% respecto a meses sin eventos. 'San Juan cambió totalmente a lo que era cuando no habían eventos deportivos', opinó.En la Asociación de agencias de viaje aseguran que el crecimiento del turismo a través de eventos de deportes y reuniones de negocios es significativo. 'Nos permite tener una ocupación prácticamente todos los meses, ya no nos limitamos a un turismo de fines de semana largos', dijo su titular Ariel Giménez. Por su lado, Gustavo Chávez, responsable del turismo receptivo de la entidad; dijo que las excursiones son 'un clásico' cuando hay eventos, y calculó que aumenta un 50% la facturación en esos momentos. 'Estamos tapados de excursiones en noviembre, cuando siempre fue un mes bajo', comentó. El sector comercial también elogió la realización de estas actividades que según dicen, les permite 'las ventas que hacen la diferencia'. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos dijeron que los visitantes extranjeros, aprovechando el tipo de cambio, realizan más compras; y que las farmacias por ejemplo se cansan de vender cajas de suplementos deportivos, vitaminas y productos solares a deportistas y acompañantes. ''Son positivos los eventos, tanto deportivos o culturales. Los hoteles se llenan, los restaurantes también, y nos compran tanto los turistas como los que trabajan en esos lugares. Si hay trabajo, hay venta'', aseveró Leonardo Borgogno, desde la Cámara de Comercio. Laura Zini, titular del Centro Comercial, estimó que los días de eventos deportivos, de negocios o culturales los negocios de Capital 'venden entre un 15 y 18 por ciento más''. Analía Salguero, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, destacó el ''mayor movimiento e incremento de actividad provincial' que generan, pero planteó dudas sobre los efectos: ''Se debe evaluar el costo de los mismos contra los beneficios para decidir si es conveniente continuar con esa estrategia, o reducir el uso de esos recursos públicos, para lograr un alivio impositivo a todos los sectores'', objetó.

El calendario deportivo y los números

Están previstos varios encuentros deportivos nacionales e internacionales para las próximas semanas. Para el 8, 9 y 10 de octubre se organiza la carrera de autos TCR Sudamericano; y el 21, 22 y 23 de ese mes, la carrera de motos World Superbike. Para el 11, 12 y 13 de noviembre está la 3ª fecha del Campeonato Sanjuanino de Motociclismo Velocidad; el 19 y 20, el Rally Nacional de Motos Antiguas; y el 26 y 27, el Gran Premio Coronación de Turismo Nacional. Además, el Mundial de Hockey sobre patines (World Skate Games) tendrá lugar del 2 al 13 de noviembre.

Ante el pedido de la oposición de dar a conocer cuánto gasta la provincia en la organización de los mismos, la mayoría de los sectores privados no mostraron interés en conocer los números, sólo se interesaron en los beneficios que proporcionan a la actividad económica.