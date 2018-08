Panorama. Un total de 16 cesantías se producen por mes en el comercio sanjuanino, fogoneadas por la caída de las ventas.

La fuerte caída de las ventas que se está registrando en el comercio sanjuanino ya comenzó a producir sus efectos porque en los primeros 7 meses del año, comparados con el mismo período del 2017, creció un 21,7% la cantidad de despidos registrados, al pasar de 92 a 112 en el 2018. El dato es del Sindicato de Empleados de Comercio, según un documento que llevan en la agrupación, por un seguro de retiro que tiene derecho a cobrar el empleado que pierde su trabajo.



En lo que va del año, desde enero a esta parte, según explicó Mirna Moral, secretaria general del gremio, se vienen produciendo un promedio de 16 cesantías por mes en los comercios de la provincia, incluidas las grandes cadenas de supermercados, cuyo personal también está afiliado a la agrupación. El número, según la gremialista, se viene manteniendo constante, pero si sigue la caída de ventas, estiman que se incrementará, situación que ya tiene en alerta a la organización. El año pasado, de enero a julio, se vinieron produciendo unos 12 despidos por mes y el pico máximo se dio en julio, cuando fueron 20 los trabajadores que perdieron su empleo. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que el número le pareció alto, pero coincidió que la causa es la caída de ventas que aflige al sector.



El detalle de estas cifras está dado a partir de que cada vez que un trabajador de comercio pierde su trabajo, además de percibir su indemnización, tiene derecho a cobrar un fondo de retiro. Se trata del seguro complementario La Estrella, que se encuentra incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo del sector tras el acuerdo firmado en 1991 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio (Faecys) y las cámaras más representativas del sector, entre ellas las de San Juan.



Funciona con el aporte del 3,5% del total de la remuneración del trabajador, que debe realizar el empleador. Y que podrá ser utilizado cuando el empleado de comercio lo desee, ya sea acceder a la cuenta individual por el monto que le corresponda o rescatar los fondos por haber sido desvinculado de la empresa por renuncia, despido, jubilación oficial o invalidez. Incluso si el titular fallece, los herederos legales podrán percibir el beneficio. Según Moral, no todos los puestos que dejan los trabajadores cesanteados quedan vacantes, porque algunos vuelvan a ser ocupados por personal más joven "y fácil de manejar, por ejemplo fuera del horario de cierre". Por ejemplo, de los 16 exonerados por mes, otros 4 son tomados por el comerciante. "Es como dicen el refrán, escoba nueva barre bien", citó la dirigente. El fenómeno de los despidos se atribuye a que, en lo que va del año, a excepción de febrero, que cerró con saldo positivo, con un aumento del 1,4%, en el resto de los meses se ha registrado una caída de las ventas. En mayo pasado, el descenso de las ventas alcanzó el 3,5% y en junio cayeron 3,8%, comparados con el 2017. Del mes de julio, que acaba de finalizar, todavía no hay cifras. El sindicato nuclea al personal del comercio del Gran San Juan y zonas aledañas, pero no de los departamentos alejados como Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. Una excepción es Caucete, donde existe una organización gremial propia, conducida por Oscar Agüero. El dirigente dijo que en ese departamento no se da el mismo fenómeno porque en lo que van del año sólo se han producido 2 ó 3 despidos, claro que el número de comercios es inferior.







Un megaoutlet

Un clásico que ya va por su octava edición en San Juan y que toma relevancia en tiempos de recesión comenzará hoy. Se trata de un período de 20 días en el cual unos 7.000 comerciantes de la provincia rematarán toda la mercadería invernal que tienen en stock con descuentos desde el 30% sobre el precio real.

Son los miles de trabajadores que se desempeñan en el comercio sanjuanino, a excepción de los que se desenvuelven en los departamentos alejados.

Caucete

700

Es la cantidad de trabajadores que se desempeñan en Caucete, según datos del Sindicato de Empleados de Comercio de ese departamento.