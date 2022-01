Juan Carlos Caparros, que por estas horas aún está a cargo de la Secretaría del Agua, dijo que no debería haber problemas con el abastecimiento de agua potable, pero que sí puede ocurrir que ante un consumo excesivo y sin tomar precauciones, puede suceder que haya poca presión en horas pico. Esa advertencia vale sobre todo para los tanques de agua que se vacíen y no tendrán presión para llenarse. Por la ola de calor OSSE también pidió usar el agua con responsabilidad, regando de noche y de forma manual, evitando dejar abierta la manguera por horas, ante la ola de calor y la emergencia hídrica. El organismo recordó que si en un domicilio se desperdicia, le afectará y le faltará al vecino. Los consejos son: no lavar veredas y calles, no inundar jardines y arbolado, no derrochar al lavar el auto ni reponiendo o llenado piletas seguido. Arreglar las cañerías rotas para evitar filtraciones, no dejar el grifo abierto mientras se enjabonan los platos. También piden no darse baños extenso, sino duchas de 5 minutos y cerrar el agua mientras se enjabona. Se recordó que el uso restringido es de 9 a 21 horas, y todos los días, incluidos sábado, domingo y feriados.

El récord nacional

A nivel nacional, la mayor demanda de electricidad hasta ahora se produjo el 29 de diciembre del año pasado, cuando se registró un consumo de 27.088 megavatios en el sistema integrado Sadi. Ocurrió a las 14,28 horas, cuando reinaba una temperatura de 31,7 grados en Buenos Aires. Esa provincia significa más del 40% de la demanda de todo el país.

La red de agua potable

La red de agua potable de San Juan está equilibrada para manejar 600/670 litros de agua per cápita por día. En OSSE dicen que el problema es cuando se eleva ese volumen por un derroche y empiezan los problemas de presión en épocas de gran calor. Eso ocurre aun cuando se han hecho perforaciones nuevas para incorporar mayor volumen de agua.

> Alertan a la población por altas temperaturas hasta el sábado 15 y dan recomendaciones

La Dirección de Protección Civil advierte que desde ayer y hasta el sábado 15 de enero próximo se esperan temperaturas elevadas, que van a rondar entre los 36´ y 42´ grados, en toda la provincia de San Juan. Por eso pidieron a la gente que beba más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y jugos de fruta ligeramente fríos, no tomar bebidas calientes ni abusar del alcohol. También piden estar en un lugar fresco, ventilado o acondicionados, durante el día, bajar las persianas y cerrar las ventanas y abrir de noche. Evitar salir durante las horas centrales del día, entre las 12 y las 18, comer verduras y frutas y evitar comidas copiosas.

Para niños, bebés y adultos mayores, mantenerlos hidratados. Reducir la actividad física, descansar a la sombra, usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombreros, lentes de sol y protectores solares.